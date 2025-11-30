Fuerzas Armadas niega que estén escaneando credenciales de informáticos en la JRV

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras calificaron como “totalmente falsas” las declaraciones realizadas por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien denunció -y posteriormente borró- que varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) no habían abierto a la hora establecida porque militares estaban escaneando credenciales de los informáticos. “Exceso de llamadas en el call center indicando que no se han instalado varias JRV por militares escaneando credenciales de los informáticos. No se les ha dado ninguna atribución ni listados para que realicen este tipo de acciones”, escribió López-Osorio en su cuenta de X. Minutos después, la publicación fue eliminada.

Ante esta acusación, las Fuerzas Armadas difundieron la captura del mensaje y rechazaron categóricamente las aseveraciones, aclarando que no tienen ninguna facultad para realizar ese tipo de procedimientos durante el desarrollo de las elecciones generales. "Son TOTALMENTE FALSAS las declaraciones realizadas por la consejera abogada Cossette López, de que las Fuerzas Armadas realizan procesos de escaneo o verificación de credenciales de los informáticos, ya que esta es una facultad ajena al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, que han cumplido con su misión constitucional", expresaron en un comunicado publicado en X. La institución castrense también explicó que los retrasos registrados en la apertura de algunos centros de votación "responden exclusivamente a factores logísticos y técnicos de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)".