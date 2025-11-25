Antonio Garrastazu: Honduras enfrenta desafíos electorales y riesgo de "venezolanización"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la sesión extraordinaria de la OEA, El director sénior para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional Republicano, Antonio Garrastazu, manifestó que Honduras continúa atravesando problemas arraigados que dificultan el la consolidación de un proceso de elección transparente y confiable. Durante su intervención, Garrastazu catalogó la situación del país como un "régimen híbrido", según el índice democrático 2025.

También criticó el gobierno de la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro, señalando que no ha logrado restablecer la confianza en la población en las instituciones democráticas. Además, externó su preocupación por el panorama electoral que se avecina el próximo 30 de noviembre que, desde su perspectiva, se celebrarán en un escenario de fragilidad institucional. "La venezolanización del proceso electoral no debe ser permitida para metastatizar a través de nuestro hemisferio. Debe ser enfrentada directamente", manifestó.

Discurso íntegro de Antonio Garrastazu

Buenos días a todos, a los miembros de la Cámara Permanente de la Misión de Organización de los Estados Unidos. Gracias por la oportunidad de hablar hoy sobre la situación en Honduras antes de las elecciones generales de domingo. Me gustaría empezar por exaltar a los Estados Unidos, Antigua Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay por su liderazgo en solicitar esta extraordinaria recesión debido al clima de erosión democrática que persiste en Honduras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Como una de las democracias más válidas de la región, Honduras continúa enfrentando desafíos profundos, incluyendo corrupción perversa, violencia endémica y fragilidad institucional, clasificada como un régimen híbrido por el Índice Democrático de Economía 2024. Desde que se tomó oficina en 2022, la administración del presidente Xiomara Castro ha luchado para restaurar la confianza pública en las instituciones democráticas, intensificar la polarización política y agravar las preocupaciones con respecto a la integridad del proceso electoral. La misión electoral de OEA en Honduras, liderada por el antiguo ministro extranjero de Paraguay, Eladio Loizaga, anunció este mes el ataque diario contra la integridad del proceso. La venezolanización del proceso electoral no debe ser permitida para metastatizar a través de nuestro hemisferio. Debe ser enfrentada directamente. Esta sesión especial eleva la responsabilidad de la organización en preservar el espíritu democrático.