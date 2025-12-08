Alcaldía de SPS decomisa vehículos de carga pesada por falta de permisos; conductores cuestionan medidas

San Pedro Sula, Honduras.— Conductores de maquinaria pesada denunciaron este lunes —8 de diciembre— el decomiso de vehículos que está ejecutando la comuna sampedrana por falta de permisos de circulación.
De acuerdo con los últimos reportes, alrededor de ocho rastras se encuentran en los predios del Estadio Olímpico Metropolitano, tras haber sido decomisadas por las autoridades municipales.
Algunos de los conductores que han sufrido estás incautaciones, denuncian que los vehículos aún contienen producto valuado en millones de lempiras.
“No sé por qué hay que estar pagando un permiso anual solo por recorrer el segundo anillo de aquí de San Pedro Sula, todo el tiempo hay que estar pagando eso, es algo innecesario”, aseguró uno de los motoristas.
Por otra parte, elementos de la Gerencia de Movilidad Urbana de la alcaldía, aseguraron que el permiso lo están solicitando a todos los transportistas que circulen después del retorno de San Pedro Sula.
Los afectados expusieron su preocupación, ya que no podrán liberar sus vehículos hasta que realicen el pago de la multa que implica no portar el permiso.
Además, deben tramitar ese documento antes de volver a circular por las calles de la zona norte, algo que, según denunciaron, es un tanto dificultoso.