Alcaldía de SPS decomisa vehículos de carga pesada por falta de permisos; conductores cuestionan medidas

San Pedro Sula, Honduras.— Conductores de maquinaria pesada denunciaron este lunes —8 de diciembre— el decomiso de vehículos que está ejecutando la comuna sampedrana por falta de permisos de circulación.

De acuerdo con los últimos reportes, alrededor de ocho rastras se encuentran en los predios del Estadio Olímpico Metropolitano, tras haber sido decomisadas por las autoridades municipales.

Algunos de los conductores que han sufrido estás incautaciones, denuncian que los vehículos aún contienen producto valuado en millones de lempiras.