Siguen sin encontrar la cabeza de Antonio, hijo del ambientalista Juan Silva; ya pasó un año

El ambientalista Juan Silva fue encontrado mutilado y varias partes de su cuerpo fueron esparcidas en el fondo de un acantilado. Su hijo, por su parte, hasta la fecha no ha sido encontrada su cabeza, la cual habría sido cortada con la misma sierra que utilizaban para cortar árboles en el Cerro de la Cruz en la Villa de San Antonio.
Autoridades policiales, tras un allanamiento, lograron capturar a Juan Joel y Noé Rivas Durón, ambos presuntos responsables de la muerte de padre e hijo el pasado 26 de febrero de 2025.
Las investigaciones determinan que el 26 de febrero de 2025, entre 6:00 y 6:30 de la mañana el ambientalista Juan Bautista junto a su hijo, se desplazaron a bordo de una motocicleta hacia el Cerro de la Cruz en la Villa de San Antonio,Comayagua.
Él y su hijo habían llegado a inspeccionar y tomar fotografías de la zona protegida, lugar donde estaban talando el bosque de pinos y deforestando. Pero fueron raptados por estos dos hermanos.
Ambos iban a bordo de una motocicleta, pero se conoce que nunca llegaron a su destino. Tras varias horas de búsqueda, su motocicleta fue encontrada abandonada, y luego sus cuerpos.
El primer cuerpo hallado fue el del ambientalista Juan Silva, el cual estaba cortado por el torso; se conoce que sus piernas las dejaron en lo alto del barranco, mientras que su tórax y brazos se encontraron en el fondo del acantilado.
Seguidamente, fue encontrado el cuerpo de su hijo, quien según el testimonio de un hermano, solo tenía 20 años y “era un muchacho muy trabajador”.
El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, informó que hasta la fecha, un año después, "su cabeza no ha sido encontrada".
Tanto Juan Silva como su hijo fueron enterrados con ataúd cerrado; sin embargo, solo el cuerpo de Antonio estaba incompleto.
Autoridades aseguraron que están tras la pista de otros tres sospechosos, y se espera que con este allanamiento se logre recabar más evidencia en el caso.