Regresaban de la escuela: dos menores muertos y cinco heridos deja colisión en Omoa

La tarde de este lunes -13 de octubre- se registró un accidente que dejó como resultado al menos siete menores heridos, de los cuales dos perdieron la vida debido a la gravedad de sus lesiones. Las víctimas regresaban de su centro educativo a sus casas. Aquí las imágenes del accidente.
El hecho se registró a eso de las 12 del medio día, dejando al menos dos escolares muertos y varios heridos en la comunidad de San Marcos, Omoa, departamento de Cortés, al norte de Honduras.
De acuerdo con los primeros reportes, los menores acababan de salir de su centro educativo y se transportaban en una mototaxi cuando el vehículo fue impactado por una camioneta en la carretera CA-13.
Vecinos del sector acudieron rápidamente a auxiliar a las víctimas antes de la llegada de los cuerpos de socorro, quienes sacaron los cuerpos de los pequeños de la mototaxi.
En videos difundidos en redes sociales se observa a los pobladores levantando a los pequeños heridos y tratando de brindarles los primeros auxilios.
Aunque los detalles del accidente se desconocen, testigos aseguraron que la camioneta involucrada habría intentado adelantar en una línea continua, provocando la colisión con la mototaxi.
Entre los lesionados se encuentra el conductor de la mototaxi, don Alexis Velásquez, quien se dedicaba por contrato a transportar a los niños desde sus escuelas hasta sus viviendas.
Los equipos de emergencia trasladaron a los heridos hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde reciben atención médica.
Entre las víctimas se observaron tres niñas y cuatro niños; uno de ellos estaba inconsciente, mientras los demás pedían ayuda por el dolor de las heridas. Un testigo gritó: "¿Y los papás de estos niños? ¡Quédense quietos, no se muevan!", se escucha en el video.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que determinen las causas de esta tragedia.