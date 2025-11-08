Quiénes son las bellas esposas de los tiktokers condenados por asesinato de su primo

¿Quiénes son Aisha Kafati y Christa Martínez, las bellas esposas de los tiktokers condenados por asesinato de su primo? Una de ellas se ha pronunciado en redes sociales y esto es lo que se sabe sobre las compañeras de vida de Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano.
En la reciente semana, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme la condena de 15 años de reclusión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, ambos de oficio carniceros y creadores de contenido en TikTok, hallados culpables del homicidio de su primo José Antonio Montoya Tábora.
El alto tribunal declaró no ha lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los condenados, confirmando la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula el 7 de febrero de 2023.
Christa Martínez, esposa de Brayan Tábora, se pronunció en las últimas tras la ratificación de la condena contra los hermanos empresarios e influencers.
Christa Martínez y Brayan Tábora han formado un hogar con dos niñas y en sus redes sociales, además de hacer contenido de comedia, mostraban un famoso negocio de carnes que tienen.
En un video de TikTok, mencionaron qué cosas no les gustaban al uno del otro. Ella dijo que Brayan era muy serio, mientas él afirmó que su esposa se tardaba mucho para arreglarse.
Christa Marie Martinez tiene más de 42 mil seguidores en su cuenta de Instagram y ha sido la mano derecha de su esposa en el negocio de la venta de carnes premium.
De su lado, Aisha Kafati escribió en sus redes: “No descansaré hasta demostrar tu inocencia”.
Aisha Kafati tiene actualmente 33 años. Ha procreado un hijo junto a Dixie Josué Tábora Serrano.
Según las investigaciones, el crimen por el que se les acusa se registró el 20 de octubre de 2015, en el área de carga y descarga del Mercado Medina de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras, donde los hermanos Tábora —propietarios de un local de venta de carne— sostuvieron una fuerte discusión con su primo José Antonio Montoya Tábora, también comerciante del mismo rubro.
La disputa se tornó violenta cuando los hermanos desenfundaron armas de fuego y dispararon contra su pariente, causándole heridas graves. La víctima fue trasladada a una clínica privada, donde falleció poco después a consecuencia de los disparos.
"La decisión de la Sala de lo Penal marca la culminación de un proceso judicial de casi una década, durante el cual el Ministerio Público sostuvo la responsabilidad penal de los acusados, garantizando que cumplan la pena impuesta de 15 años de prisión", informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa sobre los hermanos.