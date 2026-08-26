Caso de Belkis Molina: sospechoso quedó en libertad mientras ella sigue desaparecida desde 2022

El documento ordenó extender una nota de excarcelación al director de la Penitenciaría Nacional de Támara para que fuera puesto en libertad provisional. ​​​​La resolución también estableció restricciones para Lemus Parada. Entre ellas figura la prohibición de comunicarse con Belkis Molina y con su núcleo familiar, además de frecuentar los lugares que ellos visiten.