Caso de Belkis Molina: sospechoso quedó en libertad mientras ella sigue desaparecida desde 2022

Desde julio de 2022, Belkis Molina sigue desaparecida. El sospechoso, quien tuvo una condena de ocho años, obtuvo su libertad condicional luego de cuatro años. Hasta el momento, no se sabe nada de su paradero. Aquí le detallamos lo último que se sabe.
El sospechoso por el caso es Alexi Noé Lemus Parada, condenado por la privación ilegal de la libertad agravada de Belkis Suyapa Molina Gómez, quien desapareció el 21 de julio de 2022.
Molina Gómez desapareció después de salir de su trabajo en una cooperativa financiera de La Esperanza, Intibucá. Desde entonces, su familia continúa sin conocer dónde se encuentra.
¿Por qué se le vinculó en el caso? En la computadora de Belkis Molina fueran encontrados mensajes que ayudaron a identificarlo, con quien la joven intercambió chats y acordó una cita.
En la vivienda de Alexi Lemus fueron encontradas algunas pertenencias de Molina, entre ellas su carné de trabajo. En la casa de la joven encontraron las llaves de su oficina y su computadora encendida.
El 6 de agosto de 2022, el vehículo que conducía Molina fue localizado escondido en una galera construida con plásticos y madera, dentro de una propiedad de Santa Cruz de Yojoa, en Cortés.
Según los investigadores, Lemus Parada conocía a sus propietarios, por lo que se le señaló como responsable de haber trasladado el vehículo hasta ese lugar después de la desaparición de Molina.
Durante el proceso judicial fueron presentadas alrededor de 20 pruebas periciales, documentales y testificales, por lo que el 27 de junio de este año Lemus fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada.
Pero, si era culpable, ¿por qué quedó en libertad? De acuerdo con la resolución, Lemus Parada cumplió los requisitos para acceder al beneficio tras permanecer recluido durante parte de la pena de ocho años que le fue impuesta.
La decisión fue emitida por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, con funciones en La Esperanza, mientras el paradero de Molina continúa sin esclarecerse.
El documento ordenó extender una nota de excarcelación al director de la Penitenciaría Nacional de Támara para que fuera puesto en libertad provisional. La resolución también estableció restricciones para Lemus Parada. Entre ellas figura la prohibición de comunicarse con Belkis Molina y con su núcleo familiar, además de frecuentar los lugares que ellos visiten.
También se le prohibió residir en el mismo lugar Belkis durante 16 años, plazo que corresponde al doble de la pena principal impuesta; finalizará el 24 de agosto de 2042.