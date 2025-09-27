Amparo Hernández, de 71 años, fallece tras ser arrollada por un policía en Choluteca

Las autoridades confirmaron que un policía activo iba al volante en el accidente ocurrido en San Jerónimo, Namasigüe, Choluteca, donde murió una mujer de 71 años y se presume que también falleció un menor de 8.
Se confirmó que dos mujeres resultaron heridas y que abordo del vehículo, además del agente policial, también iban otras dos personas.
La víctima mortal fue identificada como Amparo Hernández, quien perdió la vida luego de ser arrollada por el vehículo tipo pick up que terminó impactando contra un negocio de ropa.
De acuerdo con testigos, el automotor venía desde el sector de El Triunfo cuando el conductor perdió el control, se salió de la vía y embistió a la señora y al menor que se encontraban en la zona.
El fuerte impacto generó dejó daños en la estructura del negocio contra el que se estrelló el vehículo, los vecinos rápidamente trataron de auxiliar a las personas heridas.
La Policía Nacional informó que el conductor es un agente de 43 años, asignado a la zona sur del país y perteneciente a la unidad de prevención.
Según detalló la inspectora Lucila Cruz, al policía se le practicó la prueba de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos.
En una primera versión, la Policía confirmó que tanto la mujer de la tercera edad como el menor perdieron la vida, sin embargo, en redes sociales circularon reportes de pobladores asegurando que el niño aún estaría con vida.
“La causa del accidente principalmente es imprudencia por parte del participante uno”, declaró la inspectora Cruz, al confirmar que el agente fue detenido como sospechoso de homicidio imprudente y lesiones imprudentes.
El vehículo tipo pick up fue decomisado y trasladado a las instalaciones policiales mientras avanza el proceso investigativo.