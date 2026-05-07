"Barbie Fiscal": CSJ lista para emitir fallo contra Francia Medina por desfalco de L88 millones

El caso judicial contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, conocida públicamente como la “Barbie Fiscal”, dio un paso decisivo luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazara dos recursos de amparo presentados por su defensa.
Con esta resolución, el Tribunal de Sentencia que conoce la causa queda habilitado para emitir el fallo correspondiente en uno de los procesos más sonados vinculados al manejo irregular de fondos bajo custodia estatal.
El Poder Judicial confirmó que ambos recursos fueron sobreseídos al considerar que no existían violaciones constitucionales pendientes de resolver dentro del proceso penal.
Uno de los amparos había sido interpuesto en 2025 contra una resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, luego de que se declarara inadmisible un recurso promovido por la defensa.
El segundo recurso cuestionaba el rechazo de un incidente de nulidad absoluta relacionado con supuestas violaciones al principio del juez natural y a la competencia objetiva.
Sin embargo, la Sala Constitucional concluyó que los argumentos planteados correspondían a temas de legalidad ordinaria y no a afectaciones directas de carácter constitucional.
Además, los magistrados señalaron que continuar con el trámite de los recursos únicamente habría generado más retrasos en el desarrollo del juicio principal.
Francia Medina enfrenta acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, sustracción y destrucción de documentos en custodia, además de falsificación de documentos públicos.
Las investigaciones surgieron tras detectarse irregularidades en la devolución de 63 mil dólares decomisados a una paleontóloga, dinero que posteriormente fue declarado de procedencia lícita.
Durante el proceso de devolución, las autoridades descubrieron que el efectivo ya había sido retirado del Banco Central de Honduras por funcionarios vinculados al Ministerio Público.
A partir de ese hallazgo, los investigadores determinaron que entre 2021 y 2023 se habrían realizado al menos 37 retiros irregulares de dinero decomisado, acumulando aproximadamente 88 millones de lempiras.
Los hallazgos provocaron la captura de Medina Martínez a finales de noviembre de 2023, iniciando así un proceso judicial que continúa generando atención pública.
Ahora, tras la decisión de la Sala Constitucional, el caso entra en una etapa clave y queda a la espera del fallo que deberá emitir el Tribunal de Sentencia en los próximos días.
El Poder Judicial explicó que el sobreseimiento de los amparos significa que no existe una lesión constitucional pendiente de resolver o que los temas planteados ya fueron atendidos por las instancias competentes.