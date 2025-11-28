Así reaccionó Juan Orlando Hernández tras darse cuenta del indulto anunciado por Donald Trump

Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, reveló cómo reaccionó el exmandatario tras darse cuenta del indulto anunciado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Así fue cómo el exjefe de Estado hondureño tomó la noticia.
Junto a sus hijos, Ana García de Hernández brindó una conferencia de prensa en su residencia, agradeciendo primeramente a Dios y luego al presidente Donald Trump por el perdón hacia JOH.
En el inicio de la conferencia, la exprimera dama se hincó y oró junto a sus hijos por la noticia que ha sido tomada como victoria. De momento no confirmó cuándo volverá Hernández Alvarado.
Este fue el mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth Social anunciando el indulto total hacia el expresidente de Honduras. Asimismo, pidió una vez más el voto para Nasry Asfura.
En relación a cómo tomó la noticia Juan Orlando Hernández, Ana García dijo que "hace poco logramos hablar finalmente con Juan Orlando, él no sabía de esta noticia y créanme que cuando se la compartimos se partió de la emoción...".
Y agregó que Hernández "oró dando gracias a Dios y gracias a él también porque pronto como familia vamos a estar juntos y ese ha sido nuestro mayor deseo, estar unidos como familia después de toda esta adversidad para poder estar unidos en una vida muy privada y poder servir a Dios".
Y continuó: "Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido. Esperamos que en los próximos días, no sabemos cuándo, pero sí creemos que en los próximos días lo tendremos aquí".
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 y condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego el 26 de junio de 2024.
JOH ha estado en tres cárceles en Estados Unidos, desde febrero del presente año en la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, Virginia Occidental.
Esta es la cárcel en la que permanece Juan Orlando Hernández desde febrero del presente año. Su madre, Doña Elvira Alvarado, pudo visitarlo en octubre del presente año.