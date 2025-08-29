¿Quién era Natasha Allen, influencer que murió de un agresivo cáncer?

La reconocida tiktoker Natasha Allen murió a los 28 años, cinco años después de haber sido diagnosticada con un raro y agresivo cáncer.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada en un comunicado en sus redes sociales, donde describieron a la influencer como "un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría".
Se confirmó que la muerte de Allen fue a consecuencia del sarcoma sinovial que le fue detectado en 2020.
Según la amiga de Matthew Dougherty, una de las amigas de Natasha, reveló que su amiga murió el 22 de agosto "después de vivir con cáncer 5 años".
“Natasha siempre fue muy clara: incluso si el cáncer acortaba su vida, nunca perdería la batalla. Y nunca lo hizo: Natasha ganó esa batalla una y otra vez”, escribió en la página GoFundMe, donde se recaudan fondos para su funeral.
Además, mencionó que la tiktoker “experimentó una serie de emergencias médicas relacionadas con los tratamientos de su cáncer, que le fue detectado en etapa 3 y, posteriormente, alcanzó su etapa final".
Inicialmente, se le detectó un tumor en la rodilla y una biopsia reveló que era canceroso. En ese momento se le diagnosticó "sarcoma sinovial en etapa 3" un tipo de cáncer raro y agresivo.
"Unos 8 meses después de entrar en remisión, una exploración reveló que el cáncer de Natasha había viajado a sus pulmones y le diagnosticaron sarcoma sinovial en etapa 4”, indicó la amiga.
“El hecho de tener cáncer no significa que dejas de vivir”, dijo Allen en una entrevista de mayo de 2024 con ABC News. La tiktoker compartió en sus redes sociales todo su proceso.
Natasha se sometió a un tratamiento agresivo de quimioterapia y radioterapia para controlar el crecimiento de los distintos tumores que se formaban en su cuerpo.
El sarcoma sinovial en una enfermedad que afecta a los distintos tipos de tejidos blandos, como los músculos y los ligamentos, por lo que puede manifestarse en brazos, piernas y cerca de las articulaciones. También pueden formarse en el abdomen y pulmones.