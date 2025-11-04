  1. Inicio
Fátima Bosch denuncia violencia de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo: "Me gritó: 'cállate'"

Fátima Bosch, actual Miss Universe Mexico 2025, denunció que durante un evento preliminar de Miss Universe 2025 en Bangkok fue objeto de maltrato por parte de Nawat Itsaragrisil, un alto directivo del certamen. Aquí los detalles

  • 04 de noviembre de 2025 a las 11:06
Fátima Bosch, actual Miss Universe Mexico 2025, al borde de las lágrimas denunció que fue víctima de maltrato por parte de un alto funcionario tailandés. Aquí los detalles.

 Fotos: Captura de video
Según Bosch, Itsaragrisil la insultó y le gritó en público: la llamó “estúpida” y le dijo “¡cállate!”.

 Foto: Captura de video
Ella señaló que ese trato fue injustificado y lo hizo delante de las demás candidatas. “Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras... Yo no había hecho nada malo”.

Foto: Captura de video
Bosch explicó que la situación la llevó a retirarse —junto con otras participantes— de la reunión como forma de protesta.

Foto: Captura de video
También remarcó que visibilizar este tipo de comportamientos es importante porque “somos mujeres empoderadas” y la dignidad tiene que estar por delante.

Foto: Captura de video
El hecho ocurrió durante una de las actividades preliminares del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, hubo un incidente entre Bosch y Nawat Itsaragrisil.

Foto: Captura de video
Bosch acusa que el directivo reaccionó de forma agresiva cuando ella —junto con otras candidatas— se negó a publicar material promocional de Tailandia, según su relato.

Foto: Captura de video
El trato de Itsaragrisil generó indignación entre las candidatas, provocando que algunas se retiraran del recinto y solicitaran apoyo de seguridad.

Foto: Captura de video
El certamen ya había vivido tensiones previas con Bosch: tras su coronación como Miss Universe Mexico 2025 en septiembre, 27 de sus compañeras abandonaron el escenario en señal de descontento.

Foto: Captura de video
Ahora Bosch está representando a México en Miss Universe 2025 y afirma que no permitirá que estos incidentes empañen su participación. Grupo Milenio

 Foto: Captura de video
