Fátima Bosch denuncia violencia de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo: "Me gritó: 'cállate'"

Fátima Bosch, actual Miss Universe Mexico 2025, al borde de las lágrimas denunció que fue víctima de maltrato por parte de un alto funcionario tailandés. Aquí los detalles.
Según Bosch, Itsaragrisil la insultó y le gritó en público: la llamó “estúpida” y le dijo “¡cállate!”.
Ella señaló que ese trato fue injustificado y lo hizo delante de las demás candidatas. “Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras... Yo no había hecho nada malo”.
Bosch explicó que la situación la llevó a retirarse —junto con otras participantes— de la reunión como forma de protesta.
También remarcó que visibilizar este tipo de comportamientos es importante porque “somos mujeres empoderadas” y la dignidad tiene que estar por delante.
El hecho ocurrió durante una de las actividades preliminares del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, hubo un incidente entre Bosch y Nawat Itsaragrisil.
Bosch acusa que el directivo reaccionó de forma agresiva cuando ella —junto con otras candidatas— se negó a publicar material promocional de Tailandia, según su relato.
El trato de Itsaragrisil generó indignación entre las candidatas, provocando que algunas se retiraran del recinto y solicitaran apoyo de seguridad.
El certamen ya había vivido tensiones previas con Bosch: tras su coronación como Miss Universe Mexico 2025 en septiembre, 27 de sus compañeras abandonaron el escenario en señal de descontento.
Ahora Bosch está representando a México en Miss Universe 2025 y afirma que no permitirá que estos incidentes empañen su participación. Grupo Milenio