¿Quién es la guapa dama que viajó con selección de Costa Rica a Honduras?

La Selección Nacional de Costa Rica está en suelo hondureño para partido eliminatorio ante la 'Bicolor' que comanda Reinaldo Rueda.
La Selección Nacional de Costa Rica llegó a suelo hondureño la tarde-noche del miércoles ocho de octubre, un día antes del choque ante Honduras.
El equipo que comanda Miguel "Piojo" Herrera llega presionado ya que en sus dos primeros partidos empató.
Costa Rica primero igualó ante Nicaragua de visitante, luego contra Haití como local y ahora visita a Honduras.
En el arribo de Costa Rica al aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés, se vio llegar a una guapa dama entre los jugadores.
Ella es Adriana María Durán Rodríguez, una elegante dama de 55 años de edad que trabaja para la Federacion de Costa Rica de Fútbol.
Adriana María Durán tiene el cargo de Coordinación de Medios y Comunicación en la Selección de Costa Rica.
Ella también se encarga de protocolo, colabora en la coordinación de lo que se necesita en la selección tica.
Adriana María Durán Rodríguez es una periodista, presentadora y reportera costarricense con más trayectoria nacional.
Adriana tiene más de 20 años de experiencia en medios de comunicación y ahora lo hace en el equipo de Costa Rica.
Durán siguió de cerca a Keylor Navas cuando arribó a suelo hondureño, tiene que estar pendiente de todos los detalles.
Ahora viaja con el grupo de jugadores y organiza entrevista para medios y también gira comunicados.