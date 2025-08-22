  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán

Deslumbraron a sus seguidores y blindados hasta los dientes; salida de los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán.

  • 22 de agosto de 2025 a las 17:08
Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
1 de 17

La selección hondureña de tiktokers se trasladó hacia el estadio Morazán para enfrentar a El Salvador. Las mejores postales que dejó su salida del hotel de concentración.

Fotos: Hector Emilio.
Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
2 de 17

La selección de tiktokers hondureños salió a eso de las 5: 15 PM desde el hotel de clncetración rumbo al estadio Morazán.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
3 de 17

Davis Flow fue uno de los primeros en abordar la unidad de transporte que los trasladaría hacia el coloso sampedrano.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
4 de 17

Los creadores de contenido están blindados y aquí podemos apreciar a uno de los elementos de seguridad privada que los resguardan.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
5 de 17

Estas bellas chicas se hicieron presente a las afueras del hotel donde se hospedaron los tiktokers hondureños.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
6 de 17

Así lució el interior del bus ejecutivo que trasladó a los catrachos.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
7 de 17

Bryan la Playa, uno de los mejores jugadores de Honduras, se unió ayer a la concentración.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
8 de 17

Wilfredo Barahona, exjugador de Liga Nacional, acompañó a los influencer en su viaje.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
9 de 17

Los creadores de contenido buscan ganarle de local a El Salvador.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
10 de 17

Cabe recordar que en la ida los guanacos salieron vencedores por un marcador de 3-2.
Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
11 de 17

Ese partido se disputó en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
12 de 17

Caracolito posó para el lente de EL HERALDO en el lobby del hotel donde se hospedaro.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
13 de 17

Así llegará al estadio el DT de la Bicolor de creadores de contenido, Loco de la Selva.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
14 de 17

En su salida del hotel saludó a los aficionados presentes.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
15 de 17

El partido arranca a partir de las 7:00 PM y será a estadio lleno.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
16 de 17

Más de 18, 000 personas llegarán al coloso del bulevar Morazán de San Pedro Sula.

Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán
17 de 17

Fotos de la Blackmamba que custodiará a los tiktokers hondureños rumbo al Morazán.

Cargar más fotos