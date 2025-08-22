Custodiados por Blackmamba: Así salieron los tiktokers hondureños rumbo al estadio Morazán

La selección hondureña de tiktokers se trasladó hacia el estadio Morazán para enfrentar a El Salvador. Las mejores postales que dejó su salida del hotel de concentración.
La selección de tiktokers hondureños salió a eso de las 5: 15 PM desde el hotel de clncetración rumbo al estadio Morazán.
Davis Flow fue uno de los primeros en abordar la unidad de transporte que los trasladaría hacia el coloso sampedrano.
Los creadores de contenido están blindados y aquí podemos apreciar a uno de los elementos de seguridad privada que los resguardan.
Estas bellas chicas se hicieron presente a las afueras del hotel donde se hospedaron los tiktokers hondureños.
Así lució el interior del bus ejecutivo que trasladó a los catrachos.
Bryan la Playa, uno de los mejores jugadores de Honduras, se unió ayer a la concentración.
Wilfredo Barahona, exjugador de Liga Nacional, acompañó a los influencer en su viaje.
Los creadores de contenido buscan ganarle de local a El Salvador.
Cabe recordar que en la ida los guanacos salieron vencedores por un marcador de 3-2.
Ese partido se disputó en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.
Caracolito posó para el lente de EL HERALDO en el lobby del hotel donde se hospedaro.
Así llegará al estadio el DT de la Bicolor de creadores de contenido, Loco de la Selva.
En su salida del hotel saludó a los aficionados presentes.
El partido arranca a partir de las 7:00 PM y será a estadio lleno.
Más de 18, 000 personas llegarán al coloso del bulevar Morazán de San Pedro Sula.
Fotos de la Blackmamba que custodiará a los tiktokers hondureños rumbo al Morazán.