Pese a que por la pandemia del covid-19 los grandes eventos quedaron prohibidos, eso no impidió que las famosas contrajeran matrimonio y lucieran bellas con sus originales vestidos.



Tanya Charry, Fernánda Gómez, Lily Collins y Daniela Alvarado lideran la lista, aunque hay otras que también conquistaron con su increíble look durante ese momento especial.



A continuación haremos un recuento de esas celebridades que robaron corazones con sus vestidos de novia en 2021. Fotos: Instagram tanyacharry, luistovarphoto, fernandagmtz y lilyjcollins (22/12/2021 - 09:52 AM)

1/16 1/16