Más allá de ser un exitoso cantante, el británico y ex One Direction, Harry Styles, ha tomado por sorpresa a todos sus fans tras filtrarse spoilers de lo que podría ser su participación en la película del Mundo Cinematográfico de Marvel (MCU), The Eternals. ¿Qué se sabe al respecto? Más detalles a continuación. FOTOS: AP/@harrystyles (19/10/2021 - 03:32 PM)

