La vacuna en Latinoamérica, una Navidad bastante atípica y nueva de cepa de covid-19 fueron captadas en esta fotogalería, Estas son las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 19 y el 24 de diciembre de 2020. (26/12/2020 - 10:06 AM)

