No existen las excusas para quedarse en casa. Los hondureños tienen una lista de agradables y cautivadores lugares para visitar en esta Semana Santa; y lo mejor de todo es que están situados cerca de la capital de Honduras.

Una de las principales opciones que no puedes dejar de lado, es La Tigra, lugar fresco y aromático que te invita a amar la naturaleza. Fotos: EL HERALDO (13/04/2019 - 12:35 AM)

