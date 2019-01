El Real Madrid ficha al joven Brahim Díaz, del City

El Real Madrid C. F. y el Manchester City han acordado el traspaso del jugador Brahim Díaz.

MADRID, ESPAÑA.- Apenas unos minutos después de perder contra la Real Sociedad (2-0), el Real Madrid anunció con un comunicado en su web este domingo el fichaje del joven jugador del Manchester City Brahim Díaz.



"El Real Madrid C. F. y el Manchester City han acordado el traspaso del jugador Brahim Díaz, que queda vinculado al club lo que resta de temporada y las seis siguientes, hasta el 30 de junio de 2025", anunció en el texto el equipo blanco, que tras la derrota contra la Real Sociedad podría quedar a 10 puntos del Barcelona, si el líder gana en Getafe.



" Tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana lunes 7 de enero, el jugador será presentado a las 13:30 h en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu", precisó el equipo blanco.



Tras su presentación, "Brahim pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid C. F. y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa".



El joven de 19 años se formó en la cantera del Málaga hasta que en 2013 fue traspasado al Manchester City, club en el que continuó su formación hasta que Pep Guardiola le hizo debutar con poco más de 17 años, en septiembre de 2016.



Calificado por su compañero en el City David Silva como "el futuro de La Roja", Díaz ha debutado en las categorías inferiores de la selección española, aunque Guardiola, que esta temporada sólo le ha hecho jugar cuatro partidos, no le ha convencido para quedarse en Inglaterra.



Es el primer fichaje en el mercado de enero de un Real Madrid que con la derrota ante la Real Sociedad parece haberse despedido de la Liga.