TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después que la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) reportara el ingreso de 11 casos de niños quemados por pólvora en lo que va de diciembre, mucho se ha especulado año tras año de las sanciones legales que se interpondrán a los padres de los menores afectados por la manipulación de explosivos en estas fechas.



El director de Fundaniquem, Omar Mejía, informó que a cuatro niños se les han mutilado sus manos por causa de la explosión de la pólvora posterior a la celebración de la Nochebuena.



En las denuncias realizadas por el personal de salud la causa de los sucesos se debe a la irresponsabilidad de los padres al dejar que sus hijos hagan uso de la pólvora y, en caso de sufrir alguna quemadura, los progenitores serían quienes recibirían las sanciones legales.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó las penas que pagarían los padres que sean los responsables de dar a sus hijos pólvora y si dentro de esos castigos está la posibilidad de ir a la cárcel.

Vea: ¿Salvador Nasralla puede ser el presidente del Congreso Nacional?

¿Qué dice la ley?

En el artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala que "ninguna persona natural o jurídica podrá vender, donar o entregar ningún explosivo o pólvora en general y fuegos artificiales".



Para quienes no respeten este mandato se les interpondrá una multa de hasta 50,000 lempiras con la opción de aplicar otras medidas civiles, administrativas y penales que determinen las autoridades competentes.



Asimismo, se estipula en la Ordenanza Municipal para la prohibición, tenencia, uso, producción, comercio de cohetes y pólvora que en el caso que se encuentre a menores de edad en posesión del producto se presumirá que fueron entregados por los padres o tutores, imponiéndose el pago de una multa entre 1,000 a 5,000 lempiras o trabajo comunitario.



Esta misma normativa aclara que estas denuncias serán remitidas al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia con la opción de imponer acciones penales que correspondan posteriormente al análisis realizado por las autoridades.



Con estas leyes se prohíbe la venta, uso y compra de pólvora a menores pero, según las autoridades, los decomisos de fuertes cantidades de explosivos han sido difícil de regular la venta y compra de estos artefactos debido a que ingresan y que son comerciados en diferentes partes del país.



Para el abogado penalista Sergio Mejía serán remitidos a la Fiscalía las lesiones que se encuentren como imprudentes de manera comprobatoria.



“Si se demuestra plenamente que a raíz del uso de la pólvora y se demuestra la imprudencia del padre podría ser remitido a la Fiscalía como una lesión imprudente”, explicó.



Mejía agregó que en este tipo de acciones no se ejercer el derecho penal como tal, pero para que sean remitidos, tienen que estar bien sustentado porque el Juzgado no siempre resuelve favorablemente en estos casos”.

También: ¿Creció la deuda pública en 600%?

Casos remitidos

Con la autorización de la ordenanza municipal se espera que la Fiscalía cite a los padres

que han resultado quemados por la manipulación de pólvora.



En los últimos años, agentes de los tribunales y diferentes oficinas de la niñez han realizado

inspecciones para identificar a las personas que venden o hacen uso de pólvora con el fin de realizar decomisos, aunque en los últimos años no se han reportado la realización de operativos.



Según el procedimiento que se explicó en un principio, los fiscales encargados de asuntos de la niñez llegarán hasta los centros asistenciales donde se encuentran ingresados niños por quemadura de pólvora para conocer cada uno de los casos y así poder iniciar las investigaciones con el propósito de interponer una sanción, dependiendo de la gravedad que presenten los menores.



Hasta la fecha no se han reportado cargos a los padres en Honduras, pero se espera que las autoridades especializadas en temas de niñez realicen las investigaciones y la determinación en los primeros días de enero tal y como se ha venido realizando en los últimos años.



Cabe resaltar que se ha venido insistiendo a la Fiscalía de la Niñez que haga todos los citatorios correspondientes debido a que la cantidad que se realizan es muy baja.



En enero de 2020 fueron citados apenas cinco progenitores y en 2021 no se reportó el cumplimiento de estas sanciones.



Igualmente se ha multado a los padres porque sus hijos sufrieron algún incidente con pólvora de manera "accidental".



De las personas citadas en años anteriores, muchas de ellas optan por hacer el pago de multa entre 1,000 a 5,000 lempiras, aunque se les haya impuesto trabajo comunitario.

Además: ¿Ómicron es todavía más transmisible que la delta?

Conclusión

La Ordenanza Municipal señala que queda prohibida la venta y posesión de pólvora dentro del municipio del Distrito Central, y en el caso que se encuentre a menores de edad manipulando explosivos de cualquier tipo los padres serán quienes recibirán la sanción que va desde los 1,000 a 5,000 lempiras, con la posibilidad de realizar trabajo comunitario.



El Código de la Niñez y la Adolescencia, como una normativa más severa, prohíbe que un menor esté en posesión de pólvora e impone una multa de 50,000 lempiras a los padres por suministrarles dichos materiales.



Ambas normativas dejan abierta la posibilidad de que las autoridades especializadas en temas de niñez analicen la gravedad de la lesión provocada por la pólvora para posteriormente aplicar medidas civiles, administrativas o en el mayor de los casos penales, que implicaría medidas sustitutivas.



El Código Penal y el Código Procesal Penal en sus artículos no incluye una pena establecida debido a que todo dependerá si la quemadura es remitida o no a la Fiscalía para delitos contra la niñez.



Hasta el momento no se ha abierto un expediente para los padres que cuenten con menores afectados por la pólvora, pero las penas se han limitado al pago de multas y trabajo comunitario.



Por lo tanto este equipo califica la afirmación si los padres pueden ir a la cárcel por entregar pólvora a sus hijos como Ni sí, ni no ante la opción que estipula la normativa de aplicar medidas penales.

También: ¿Pueden desaparecer los partidos políticos con pocos votos?