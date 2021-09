No pudo ser verificado

Un artículo de revisión en la Revista Médica Hondureña concluye que el protocolo MAIZ carece de evidencia científica contundente que pruebe su efectividad, aunque los expertos aclaran que no hay que sacar conclusiones rápidas, porque todavía hay análisis clínicos en marcha

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tratamiento MAIZ es el protocolo adoptado por un grupo de médicos con gran exposición pública y el gobierno de Honduras para combatir la enfermedad del covid-19 en su etapa temprana, pero todavía hay debate sobre su efectividad.



A la discusión se suma un artículo de revisión (que compila otros estudios) publicado en la Revista Médica Hondureña en su volumen número 89. Aquí el enlace para consultarlo.



Denominado “COVID-19 y protocolo MAIZ como tratamiento profiláctico en Honduras, 2020”, la publicación concluye que dicho tratamiento "carece de evidencia científica que respalde la efectividad contra el covid-19".

Los autores de este artículo son Jhiamluka Zservando Solano Velázquez, César Tróchez Mejía, y May Lin María Herrera Chang.



El tratamiento MAIZ es un tratamiento terapéutico durante la "fase de infección precoz/respuesta viral del covid-19” y de forma profiláctica (preservar o proteger de la enfermedad) para personas que son “contactos asintomáticos".



Los investigadores pormenorizaron que revisaron artículos y estudios científicos de páginas como PudbMed, The Lancet y SciELO, en inglés y español, entre 2010 y el 1 de marzo del 2021, pero en ninguno hay publicaciones sobre efectividad del protocolo o los fármacos que lo componen.

La revista también explica que se realizó la búsqueda de información a través de instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y del mismo Estado de Honduras.

"Esta revisión se llevó a cabo con el propósito de brindar una perspectiva científica sobre el uso del protocolo MAIZ", señalan los investigadores.

Tratamiento MAIZ

En alusión a sus componentes se le denominó MAIZ: microdacyn (solución esterilizante y antiséptica para reducir supuestamente la carga viral), azitromicina (antibiótico), ivermectina (antiparasitario, con la función de evitar réplicas del virus) y zinc (mineral para fortalecer las defensas).

La azitromicina es un antibiótico utilizado mundialmente como tratamiento en pacientes con neumonía, una de las complicaciones más comunes en los infectados por coronavirus, pero la neumonía por covid-19 es de tipo sobreinfección bacteriana.

El tratamiento de azitromicina se recomienda en presentaciones clínicas de neumonía moderada, según indica el artículo de la Revista Médica Hondureña, por lo que "no existe evidencia científica suficiente que demuestre el uso de este antibiótico, por lo tanto su uso contra el covid-19 no está recomendado".

El microdacyn es una solución utilizada para reducir supuestamente la carga viral del virus. Tiene efectividad contra bacterias, virus, hongos y esporas.

Además, este medicamento contiene ácido hipocloroso, que ha sido recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés) como desinfectante contra SARS-CoV-2, no para uso humano.

No obstante, la revista manifiesta que "estas recomendaciones deben validarse con ensayos clínicos que evalúen su eficacia y seguridad previo al uso como parte de esquemas terapéuticos preventivos".

En cuanto a la ivermectina, la revista detalla que es un antiparasitario y que está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), pero esta organización del gobierno de los Estados Unidos no recomienda su utilización contra el covid-19, según su página web.

Sin embargo, el artículo de revisión señala "la ivermectina fue el foco de un reciente ensayo clínico de fase III en pacientes con dengue en Tailandia, en el que se encontró que una sola dosis no producía beneficio clínico alguno".

"El incremento sistemático de la ivermectina puede provocar eventos adversos como neurotoxicidad, especialmente debido a las altas dosis recomendadas para poder lograr el efecto antiviral y antiinflamatorio deseado expuesto en varios estudios", advirtieron los investigadores.

El uso de ivermectina es un tema debatido en cuanto a su uso contra los síntomas provocados por el virus del covid-19. Un estudio realizado por la editorial científica británica BioMed Central (BMC) concluye que no es recomendable para el tratamiento de covid-19.

El estudio científico se llevó a cabo en la provincia de Corrientes, Argentina, en donde se eligieron a 500 pacientes de manera aleatoria suministrados con ivermectina o placebo, divididos en 2 grupos, 250 personas en cada grupo respectivamente y con una edad media de pacientes de 42 años.

La investigación hecha por BioMed Central, con fecha de publicación del 2 de julio del 2021, determinó que "la ivermectina no tuvo un efecto significativo en la prevención de la hospitalización de pacientes con COVID-19, los pacientes que recibieron ivermectina requirieron MVS invasivo (se requirió de intubación mecánica para respiración) al principio de su tratamiento, no se observaron diferencias significativas en ninguno de los otros resultados secundarios".

El zinc es un mineral que ha sido efectivo contra otros coronavirus, pero no existe una evidencia científica sobre un efecto directo contra el actual SARS-CoV-2 (COVID-19), según lo compilado Revista Científica Hondureña.

La Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina (NASEM por sus siglas en ingles), en su página web afirman "que el Zinc puede reducir la capacidad de los virus para hacer copias de sí mismos dentro del cuerpo humano, pero no hay suficiente evidencia científica de como el Zinc afecta al coronavirus".

Sin embargo, NASEM explica que "el zinc es un medicamento utilizado para resfriados comunes y que estudios encontraron que el zinc reduce el proceso de copia del virus, pero estos estudios se realizaron en células en un laboratorio, no con personas que tomaban zinc como suplemento".



En entrevista con EL HERALDO, el idéologo del tratamiento, Omar Videa, explicó que ‘‘es multimecanístico porque actúa en varias células, eso quiere decir que ataca en diferentes direcciones al virus, su principal objetivo es el descenso de la carga viral’’.



Videa compartió con EL HERALDO una investigación de la Universidad de Texas en Austin, publicada el 25 de julio de 2021 en el portal MedRxiv, que validaría la efectividad de los fármacos.

Aplicando el método estadístico, el estudio atribuye a MAIZ la reducción de la letalidad del covid-19 en Honduras entre el 3 de mayo de 2020 al 10 de junio de 2020.



Este rotativo compartió este estudio con la científica hondureña María Elena Bottazzi, quien aclaró que "MedRxiv es un servicio de prepublicación" y que el artículo no ha sido evaluado por revisores (expertos que revisan la investigación y reproducen la metodología para comprobar que se llega a los mismos resultados).



"Se tienen que tomar con cautela las conclusiones, pero no necesariamente indica que los resultados son verídicos, o caso contrario, que sean incorrectos", aclaró Bottazzi.



Ante el empleo de ivermectina como profiláctico contra la enfermedad, la FDA​ fijó su postura: todavía se realizan estudios ​clínicos de la efectividad, pero no se ha autorizado ni aprobado su uso para prevenir o tratar el covid-19.

Conclusiones

Tal y como se detalla en el artículo de la Revista Médica Hondureña, el protocolo MAIZ carece de evidencia científica contundente que pruebe su efectividad, aunque los expertos aclaran que no hay que sacar conclusiones rápidas, porque todavía hay análisis clínicos en marcha.

Un artículo publicado en el portal MedRxiv que validaría la efectividad de la ivermectina se base en un análisis estadístico, pero todavía no ha pasado por la revisión de pares necesaria para un estudio científio.

En lo particular a la ivermectina, uno de los medicamentos de ese tratamiento hondureño y que se emplea como profiláctico contra la enfermedad, la FDA de Estados Unidos, en todo caso, claró que no se ha autorizado ni aprobado su uso para prevenir o tratar el covid-19

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO considera como No verificado la efectividad del tratamiento MAIZ.