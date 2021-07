Cifras del portal Our World in Data indican que el día con mayor cantidad de vacunados fue el 9 de julio, con 38,959 dosis suministradas. Proyecciones de EL HERALDO Plus reflejan que se vacuna a un ritmo de 18,289 personas al día

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aseguró el lunes 19 de julio que en el país se están vacunando contra el coronavirus cerca de 50,000 personas al día "en un tiempo récord de inmunización".



Las declaraciones del mandatario surgieron en una cadena nacional difundida para anunciar la llegada de 1.5 millones de vacunas de la farmacéutica Moderna en consecuencia de una donación del mecanismo Covax al que Honduras está suscrito.



"En tiempo récord estamos vacunando a nuestros compatriotas, llevamos un ritmo de cerca de 50,000 personas diarias en la modalidad vehicular, peatonal y hasta de casa en casa", aseveró.



A continuación, desde el minuto 2:24 se pueden apreciar las palabras del gobernante de Honduras, donde se ha logrado vacunar a más de 1.4 millones de personas en el país con al menos una dosis (de un total de 9.4 millones de habitantes) entre compras y donaciones.











El equipo de Fact Checking de EL HERALDO, ante las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo, analizó la aplicación de vacunas anticovid en Honduras desde el 25 de febrero pasado, cuando se suministraron las primeras dosis producto de una donación del gobierno israelí de 5,000 antídotos de Moderna.



Los hallazgos encontrados por este equipo muestran que, durante los días de vacunación, en Honduras no se ha aplicado en un solo día 50,000 dosis como lo destacó Hernández, según fuentes consultadas por este rotativo.



Según las proyecciones del portal Our World in Data, durante la temporada de vacunación, el número de biológicos aplicados que más se acerca a la cifra expresada por Hernández fue el 9 de julio, con 38,959 dosis suministradas.



El promedio de Our World in Data se calcula a partir de la cantidad de vacunas acumuladas a una determinada fecha y cruzadas con los días que conlleva el proceso, para así establecer una cifra promedio.



Un cálculo de EL HERALDO indica, además, que la cifra de vacunación precisada por Hernández no ha ocurrido en el país desde que se aplicaron las primeras fórmulas contra el covid-19.



Desde el 25 de febrero pasado al 16 de julio, el promedio diario de inoculación es de 13,386 personas, contabilizando todos los días entre las fechas comprendidas.



Pero si solo se considera desde mayo, que fue cuando empezaron a arribar las mayores cantidades de los biológicos al país, restando las dosis de febrero a abril, el promedio es de 18,289 individuos inoculados cada día.



Además de los promedios de EL HERALDO y Our World in Data, este rotativo pidió a la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice, la base de datos de la vacunación por día en Honduras, pero no se obtuvo respuesta.



La Secretaría de Salud ni el PAI han establecido un apartado abierto ni público del curso del proceso de vacunación en Honduras.



Los únicos datos asequibles son los reportes diario de la Región Metropolitana del Distrito Central, en el que sus informe se registra que los inoculados por día oscila entre los 8,000 a 13,000 individuos diarios.

Contexto

Durante los primeros meses de 2021 Honduras sufrió la escasez de vacunas por la oferta y la demanda que imperaban en el mundo, pero a medida que fueron transcurriendo las semanas, los lotes de las dosis, entre compras y vacunas, fueron llegando al país.



Como resultado de las cinco campañas de vacunación hasta la fecha, el sistema sanitario ha inoculado a más de 1.4 millones de personas en el territorio con al menos una dosis, que representa el 13% de la población total.



La vacunación en el país, según médicos involucrados en la gestión contra la pandemia, es un proceso con mucho rezago, puesto que la población está expuesta a las cuatro variantes del coronavirus confirmadas en el país, así como la posibilidad de la circulación de la delta.



Las autoridades de Salud estiman que durante el resto de este 2021 se logrará la inmunidad de rebaño, que consiste en vacunar a los 6.9 millones de hondureños elegiles para recibir las dosis, que es la población mayor de 12 años.



Sin embargo, partiendo de los promedios de este equipo considerando el tiempo, Honduras tardaría al menos 12 meses para lograr el objetivo más ansiado de la pandemia: la población inmunizada.

Conclusión

La aseveración del presidente Juan Orlando Hernández de que en Honduras se vacuna diariamente a 50,000 personas tiene una calificación como Falsa.



El promedio diario de EL HERALDO, así como el de Our World in Data, más que el PAI no compartió la base de datos del avance de la vacunación por día, respaldan la calificación.