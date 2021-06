No pudo ser verificado

Las muertes hospitalarias por covid-19 han tenido una caída en la última semana de mayo. Todavía no se puede ver el efecto de la vacuna, pero a futuro será, afirman expertos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud, Karla Pavón, aseguró el lunes pasado que la aplicación de las vacunas contra el covid-19 ya muestra sus primeros resultados, debido a la disminución de muertes reportadas en hospitales públicos en los últimos días.

"Podemos ver que sí ha dado impacto la vacuna y, lo más importante aquí, es que disminuye la mortalidad de los casos", declaró Pavón en conferencia de prensa.

A continuación, en el minuto 5:43 del siguiente video se pueden apreciar las declaraciones dadas por la doctora hondureña.







El equipo de Fack Checking de EL HERALDO recopiló los datos diarios de muertes por sospechas de covid-19 en los hospitales públicos de los boletines de la Unidad de Vigilancia de la Salud para analizar el comportamiento de marzo a mayo de 2021.

Como hubo días sin reporte disponible, se decidió agregar un parámetro de muertes acumuladas en los últimos siete días, lo que ayuda a dar más suavidad a la curva y evitar los altos/bajos pronunciados.

En la gráfica generada a partir de esta base de datos se muestra que a finales de abril fue cuando ocurrió el pico más alto de fallecimientos en centros médicos estatales. Específicamente, el 27 de abril reportó 230 muertes hospitalarias acumuladas en los últimos siete días.

En el 1 de mayo esa cifra se situó en 194 muertes hospitalarias, pero a partir de esa fecha los decesos fueron en disminución. El 17 de mayo se reportaron 185 fallecidos acumulados a siete días, mientras que el 30 de mayo cerró 156 muertes con sospecha de covid-19 acumuladas a una semana, lo cual evidencia una baja de decesos en los hospitales del país.

Los expertos: muy prematuro

Por otra parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, explicó a El HERALDO que es cierto que las muertes por covid-19 están disminuyendo, pero la caída solo es visible en el personal de salud, por lo tanto, no es conveniente hablar de toda la población, debido a que solo 300,000 estaban inmunizadas al cierre de mayo.

"No podemos decir que esto haya producido un impacto en la disminución de la mortalidad en los hospitales porque hay menos de 300,000 mil personas inmunizadas, sí nos ha ayudado a los grupos poblacionales, por ejemplo, al personal sanitario, hay una disminución en este personal sanitario porque ellos que están expuestos, fueron inmunizados y fueron disminuidos estos riesgos, pero no se puede hablar y generalizar a la población", sostuvo.

Asimismo, Figueroa recordó que, a pesar de que las personas reciban las dosis de las vacunas anticovid, es probable que no se alcance la inmunización colectiva que se deseada por la amenaza de la reinfección y las variantes de preocupación del virus.

Lo anterior también es citado por un artículo científico de la revista Nature titulado "Cinco razones por las que la inmunidad colectiva al COVID es probablemente imposible", en el cual se manifiesta que la meta de la inmunidad de rebaño puede ser no definitiva.

Además, las variantes cambian el panorama, porque estas causan más transmisibilidad, infecciones más agresivas y aumentan la mortalidad de las personas en el país.

Sin embargo, existe otro estudio llamado "Reducciones tempranas de la tasa de infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 en los receptores de la vacuna BNT162b2", en el que explican que es posible lograr la inmunización rebaño con base a la estrategia temprana de vacunación de Israel.

Este país comenzó a vacunar en diciembre del 2020 a 1% de su población todos los días y en marzo alcanzó la inoculación del 50% de sus ciudadanos con las dos dosis de la vacuna.

Por otro lado, según declaró al equipo de Fack Checking de EL HERALDO el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Carlos Umaña, la aseveración de que la vacuna ha reducido las muertes por sospecha de covid-19 en Honduras aún es muy temprana.

La mayoría de los ciudadanos que no pertenecen a primera línea, y que ya fueron vacunados, solo recibieron una dosis, recordó.

‘’Es muy prematuro en este momento decir que la vacuna está ayudando a la población porque simple y sencillamente la gran cantidad de personas que han vacunado solo tienen una dosis, escasamente 55 mil y pico tienen dos dosis entonces”, sostuvo.

“Es muy prematuro para dar cifras oficiales y lo que se tiene que hacer es vacunar masivamente e ir inoculando con la segunda dosis a las otras personas’’, aseguró.

De igual forma, aclaró sí existen personas reinfectadas a pesar de tener las dos dosis de vacunas anticovid, pero la enfermedad se desarrolla de forma leve, muy rara vez amerita un caso de hospitalización y menos progresa a la muerte.

Sin embargo, aceptó que la inmunización por medio de la vacuna contra covid-19 sí redujo la mortalidad en los grupos de primera línea.

Al contrario de las declaraciones anteriores, el epidemiólogo Tito Alvarado le dijo al equipo de Fack Checking de EL HERALDO que considera que no existe un descenso de muertes por sospecha de covid-19 en la población en general y tampoco en los grupos de primera línea, puesto que afirma que la vacunación es muy escasa y que la inmunización está lejos de alcanzarse.

‘’Nosotros con ese poquito de vacunas que estamos poniendo, súper lento en forma aislada, nos vamos a tardar 2 o 3 años mínimos para alcanzar probablemente una inmunidad de rebaño. Así que la situación de la hospitalizaciones y mortalidad no pueden relacionarse con ese pequeño número de vacunas que se han puesto, nosotros podemos intuir que en el futuro probablemente sí, pero en este momento no podemos establecer esa conclusión’’, pronosticó.

A su vez expresa que el descenso de muertes por covid-19 en personas mayores de 75 años no se puede verificar aún: “No le puedo poner porcentaje, pero acuérdese la hospitalización y la mortalidad ya no solo son en los viejos, están muriendo jóvenes probablemente por la cepa”, expresó.

Por otra parte, Alvarado presionó por el no cierre de los triajes. “Están cerrando triajes o no le están pagando a los médicos en muchos lados, porque no hay dinero, cómo es posible pensar en una disminución de la hospitalización y mortalidad con vacunas y cerrando triajes, es incorrecto’’, alertó.

Conclusión

La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, aseguró el impacto de la vacuna ya es visible en el país en el sentido que se han reducido las muertes por sospecha de covid-19 en los hospitales del país.

Las estadísticas recopiladas por el equipo de trabajo de Fack Checking de EL HERALDO muestran un evidente descenso en muertes por el virus en los diferentes centros médicos públicos en Honduras a la última semana de mayo.

Sin embargo, diversos expertos aclaran que es muy pronto para relacionar los dos eventos, puesto que el país no reporta un avance significativo en la vacunación. En todo caso, coinciden en que la inmunización ya es notable en los trabajadores sanitarios y, a futuro, lo será en el resto de los grupos vacunados.

Las mismas autoridades de Salud aclararon en esa conferencia que no descartan que la reducción también puede deberse a que la población toma más medidas de bioseguridad, por ejemplo.

Como no se tienen disponibles datos de mortalidad por covid-19 en los grupos de primera línea, este medio califica que esta aseveración como No verificado a falta de información.