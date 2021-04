TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Salvador de Honduras (PSH), aseveró días atrás que el Partido Nacional, institución política del vigente presidente Juan Orlando Hernández, está conformada solamente por 50,000 miembros.



"Por favor, el Partido Nacional no tiene más de 50,000 personas reales. Reto al Partido Nacional el día que quieran para que me junten en Tegucigalpa 2,000 personas", dijo.



A continuación, desde el segundo 17 del siguiente video (cortesía de la televisora HCH) se puede apreciar las declaraciones del político hondureño.

"El Partido Nacional no tiene más de 50 mil personas reales, no tiene gente, lo que tiene son delincuentes manejando las instituciones del Estado y el CNE": #SalvadorNasralla pic.twitter.com/ZPfgr11gfK — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) March 24, 2021





El equipo de Fact Checking de EL HERALDO verificó las aseveraciones de Nasralla que se desprendieron mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía procesaba las actas de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo 14 de marzo.



El descubrimiento que hizo este rotativo indica lo contrario a lo expresado por el comentarista deportivo: el Partido Nacional, en las elecciones primarias, obtuvo 971,417 votos entre las corrientes en competencia, una cifra que representa cerca de 20 veces de lo que estipuló Nasralla.



La suma de los 681,068 votos de Nasry Asfura más los 290,349 de Mauricio Oliva, dan como resultado los 971,417 marcas.



No obstante, el nacionalismo acumuló un total de 1,166,129 votos, contando los nulos y los blancos, significando así casi 24 veces la cifra que precisó el excandidato del Partido Anti Corrupción (Pac) y Libertad y Refundación (Libre) en 2013 y 2017, respectivamente.



En Honduras se habilitaron cerca de 5,700 centros de votación a nivel nacional, lugares en lo que (en la mayoría) el PN tuvo presencia a través de sus representantes.

"Salvador no está bien"

Para David Chávez, candidato a la alcadía de la capital hondureña, Salvador Nasralla es una persona impredecible, que constantemente cambia de opinión.



"Este hombre no tiene escrúpulos para insultar a la gente. Yo le recomiendo que busque la iglesia y que se acerque a Dios. Nasralla no sabe a qué religión pertenece, un día dice que es católico, otro día dice que es evangélico, otro día dice que pasaron 700 mujeres por su cama. Este hombre insulta la inteligencia del pueblo hondureño", expresó luego de que Nasralla vertiera sus declaraciones.



"Aquí estamos ante un evidente desquiciado mental y no podemos permitir que una persona como esa gobierne el país", agregó el también jefe de campaña de la corriente Unidad y Esperanza que preside Nasry "Tito" Asfura.

Conclusión

La afirmación del candidato Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras, sobre que el Partido Nacional no tiene más de 50,000 miembros tiene una calificación de Falso.



Los votos totales obtenidos por la institución política y la que presencia que tuvo en cada centro de votación a nivel nacional demuestran que el comentarista deportivo erró en su apreciación.