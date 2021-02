Evin Andrade: "Tenemos un país donde el Fondo Monetario dice que la macroeconomía está bien"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El superintendente de bancos de la Comisión de Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Evin Andrade, aseguró que la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la tercera revisión del acuerdo Stand-by con Honduras indica que "las cosas en materia macroeconómica, fiscal y de estabilidad financiera están bien".

Andrade brindó esta declaración durante el programa de debates Frente a Frente el pasado martes 15 de diciembre, mientras abordaba el tema del nuevo acuerdo (adjuntamos el video del momento exacto).

“Tenemos un país donde actualmente el FMI está diciendo que aquí en materia macroeconómica, en materia fiscal y de estabilidad financiera las cosas están bien, eso es lo que le está diciendo ese acuerdo”, recalcó.







Por su parte, para el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, el tema no solo consiste en resultados fiscales o monetarios, sino que también representa una mejora en las instituciones, lo que a su vez diferencia un país exitoso por encima de los demás.

Cerrato señaló algunos de los enunciados del comunicado del FMI, en los cuales hace referencia a que el monto de los 90 millones de dólares será destinados para ayudar a Honduras a cubrir las necesidades de balanza de pagos.

Igualmente, ese financiamiento debe destinarse a renglones del presupuesto derivados del manejo de la pandemia y los recientes huracanes Eta y Iota, incluidos los gastos más elevados en salud y beneficios sociales.

¿Espejismo económico?

El funcionario sostuvo que el Gabinete Económico se ha “esforzado por responder a estos choques, mantener la estabilidad macroeconómica y proteger el gasto social y la inversión crucial. Se lograron avances significativos en las reformas fiscales y de gobernanza”, tal como lo indica el comunicado oficial.

“Hemos venido trabajando en fortalecer la Secretaría de Finanzas (Sefin), la CNBS y, por supuesto el Banco Central de Honduras, y también hemos ido más allá, en temas de transparencia fiscal (…), esta es una buena noticia porque reconoce esta labor”, puntualizó.

No obstante, para algunos expertos, la tercera revisión no implica más que la continuidad del acuerdo que ya se tenía con el FMI y la revisión de los indicadores macroeconómicos fiscales, sobre todo, de las proyecciones de las recomendaciones y metas establecidas para el próximo año en el mismo.

Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, no es más que un ilusionismo económico y metodológico pretender mediante un acuerdo mantener una imagen de un país donde hay “cierta estabilidad".

“Los beneficios no llegan a las mayorías, el manejo de las finanzas públicas no necesariamente se transforma en eficiencia y eficacia de los recursos en transparencia, en rendición de cuentas y que lo que genera también es ese ilusionismo, un espejismo de que las cosas andan bien”, recalcó el economista.

Según este experto, a pesar de que Honduras puede acceder a otros créditos, ese espejismo se ve reflejado en variables, como la inversión extranjera directa, pues las cifras del BCH demuestran que “va en caída libre”.

Lo anterior ocasiona un retroceso, pues hace 3 o 4 años “teníamos más de 1,200 millones, que también era una cifra muy baja y hoy se llega tan solo a un poco más de 400 millones de dólares".

Ese número es insuficiente, consideró Zepeda, para un país que da la imagen que cuenta con promoción de inversiones y en el que hay políticas fiscales, económicas y comerciales para traer inversiones, aseguró.

“Esa estabilidad, esa imagen de país de que todo está bien realmente es una falacia, decir que si estamos tan bien entonces, ¿por qué no viene o coloca las inversiones el sector?, ¿por qué no vienen inversionistas o capital fresco?, ¿o por qué no vienen nuevas empresas, nuevos recursos para instalar ciertas inversiones?”, cuestionó.





La macroeconomía y la política fiscal en Honduras

El comunicado de prensa número 20/373 del FMI asegura que la conclusión de la revisión permite el desembolso inmediato de los aproximadamente 90 millones de dólares para ayudar al país a cubrir las necesidades de balanza de pagos y financiamiento del presupuesto derivadas de la emergencia del coid-19 y los desastres naturales.

“A pesar de los desafíos de la pandemia, y más recientemente de dos tormentas tropicales, las autoridades siguen firmemente comprometidas con el programa económico apoyado por el FMI", indica el comunicado.

El organismo amplió que "se han esforzado por responder a estos choques, mantener la estabilidad macroeconómica y proteger el gasto social y la inversión crucial. Se lograron avances significativos en las reformas fiscales y de gobernanza”.

El comunicado señala que las autoridades han diseñado políticas de respuesta que permitan una postura fiscal acorde a las necesidades y manteniendo la sostenibilidad enfocadas en la deuda con esta entidad internacional.

No todos están de acuerdo

Por su parte, para el economista y expresidente del BCH, Edwin Araque, que Honduras haya cumplido con las metas macroeconómicas que se establecieron previamente para lograr estabilidad se debe atribuir a la misma recesión económica y los daños ocasionados por los huracanes de noviembre.

“Esto da una percepción de que el país está estable; sin embargo una actividad macroeconómica también representa más pobreza y más desigualdad para el pueblo hondureño, pues a nivel micro hay bastante inestabilidad, menos inversión y sobre todo mayor desempleo a nivel de la micro y pequeña empresa”, lamentó.

Este experto asegura que la microeconomía se encuentra dañada debido al cierre de las empresas durante el tiempo de confinamiento por la pandemia, dándose el mayor impacto en sectores como el de turismo y el sector agrícola.

Por su parte, la industria manufacturera ha tenido una caída de más del 40%, sin dejar el impacto en el sector construcción con los daños a la infraestructura por el paso de Eta y Iota, puntualizó Araque.

Para Araque una macroeconomía estable no es un indicador suficiente desde el punto de vista social, pues afirma que para lograr este objetivo se han “sacrificado” sectores sociales como educación y salud.

Estas dos áreas han experimentado una reducción gradual en su presupuesto en los últimos años.

A su vez, señaló que el déficit fiscal, originado por la contracción económica, ha provocado el cierre de la economía por un periodo de ocho meses, lo que ocasionó que la demanda de bienes y servicios se redujera, provocando -a su vez- un decrecimento en la producción.



“Al no haber demanda, los oferentes de productos disminuían su producción, lo cual implicó el cierre empresas y el despido de una gran cantidad de trabajadores, que se estima puede ser mayor al medio millón de trabajadores que están a la espera de ser cesanteados y sin oportunidades de ingresos”, explicó.

Asimismo, el economista acusó al FMI de implementar “una especie de totalitarismo económico”, pues impone medidas económicas a países en una forma estandarizada, sin conocer las condiciones sociales de forma particular.

“El FMI no mata con balas ni con bombas, pero si mata con políticas económicas que implican recesión, desempleo, pobreza y sobre todo la gran migración que tenemos de hondureños por la falta de fuente de ingresos y de empleo”, sostuvo.

¿Qué representa un Acuerdo Stand-By con el FMI?

Honduras ya contaba con un acuerdo inicial de 311 millones de dólares desde 2019 con el FMI. Este convenio fue revisado por primera vez en diciembre del año pasado, y nuevamente en junio de 2020.

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar una tercera revisión, en la que el país tendrá acceso a aproximadamente 90 millones de dólares, con el objetivo de ayudar a los damnificados por los huracanes Eta y Iota.

Según el FMI, el marco del Acuerdo Stand-By permite a la entidad responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países, y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible.

Además, todos los países miembros que enfrenten necesidades de financiamiento externo son elegibles para acceder a un Acuerdo Stand-By con sujeción a las políticas del FMI.

No obstante, los Acuerdos Stand-By son utilizados con más frecuencia por los países de mediano ingreso, ya que los países de bajo ingreso tienen a su disposición otrosinstrumentos concesionarios adaptados a sus necesidades.

De igual forma, la duración de un Acuerdo Stand-By es flexible y generalmente abarca un período de 12 a 24 meses. No debe sobrepasar los 36 meses estar acorde con la necesidad de atender problemas de balanza de pago a corto plazo, según describe el propio FMI.

El acceso a los recursos financieros del FMI en el marco de un Acuerdo Stand-By se guía por la necesidad de financiamiento del país, su capacidad de pago y su historial en el uso de los recursos del FMI.

Conclusión

La afirmación del superintendente de la CNBS, Evin Andrade, sobre que la última revisión del acuerdo con el FMI indica que en Honduras "es un país donde las cosas en materia macroeconómica, fiscal y de estabilidad financiera están bien” es Verdadera.

El propio FMI reconoce que las autoridades de Honduras "se han esforzado por responder a estos choques (huracanes), mantener la estabilidad macroeconómica y proteger el gasto social y la inversión crucial. Se lograron avances significativos en las reformas fiscales y de gobernanza”.

Sin embargo, expertos consultados por EL HERALDO, como los economistas Ismael Zepeda y Edwin Araque, opinan que la macroeconomía no es un indicador suficiente para evaluar la pobreza y la desigualdad socioeconómica.

En plática con este medio, ambos resaltaron el impacto del confinamiento en el cierre de empresas, la producción y la recaudación fiscal, además de los daños de los huracanes Eta y Iota en la infraestructura nacional y miles de damnificados.