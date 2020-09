Desde hace 19 años se estableció claramente en la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social la incorporación de manera progresiva de los trabajadores de la economía informal, no obstante eso no ha sido posible a la fecha

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “El anuncio de incluir taxistas, empleadas domésticas, etc. a la seguridad social es repetición de lo que desde el 2015 viene repitiendo con la Ley Marco de Protección Social. Ya comenzaron a sacar banderas electoreras”, afirmo en un twitter Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH).



El Poder Ejecutivo, recientemente, sin consultar con los empresarios y los obreros, envió al Congreso Nacional un proyecto denominado Ley del Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco del Seguro Social, conocido popularmente como Pro-Solidar, cuya discusión fue suspendida por oposición de los dos sectores antes mencionados.



En la nueva disposición, el Ejecutivo habla de una nueva gobernanza en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y por otra parte propone la afiliación de trabajadores del sector informal como taxistas, conductores de buses, peluqueros, cargadores de mercaderías, trabajadoras domésticas, pastores y líderes religiosos, entre otros.

El anuncio de incluir taxistas, empleadas domésticas, etc. a la seguridad social es la repetición de lo que desde 2015 viene reptiendo con la Ley Marco de Protección Social. Ya comenzaron a sacar banderas electoreras con una deuda que al final 2020 sera cerca de L360,000 millo. — Hugo Noe Pino (@hnoepino) September 22, 2020

Para la cobertura de estos trabajadores del sector informal a través de Pro- Solidar el gobierno plantea la creación de un difeicomiso de 50 millones de lempiras como capital semilla que sería administrado por el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi).



El diputado nacionalista Mario Pérez afirmó que la iniciativa gubernamental será aprobada en el legislativo porque beneficiará a “sectores que históricamente no han tenido la posibilidad de tener cobertura de seguridad social”, mencionando que entre los beneficiarios estarán los pastores de iglesias.



El dirigente sindical Carlos H. Reyes vio con inquietud que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley sin consultar con los obreros y empresarios y que en tiempos de pandemia -cuando los ingresos han caído- aparezca el gobierno ofreciendo 50 millones de lempiras para afiliar a los trabajadores del sector informal, monto que serviría para pagar por cierto tiempo la cuota de unos seis mil trabajadores del sector informal.





Un discurso de 20 años

Según su constitución en 1959, el Seguro Social es un ente de servicio público que se aplicará con carácter obligatorio en los términos de su normativa y sus Reglamentos. Cubrirá los siguientes riesgos: enfermedad, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte y cesantía involuntaria.



El régimen de Seguro Social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos, como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos.



La afiliación de los trabajadores de la economía informal al IHSS no es nada nuevo, ya que las reformas a la Ley del IHSS aprobadas mediante decreto 80-2001, en el año 2001, en su artículo 4 ya establecen claramente la integración progresiva cuando los estudios actuariales y de factibilidad lo permitan.



O sea que desde hace 20 se tiene establecido la inscripción en el Seguro Social de segmentos poblacionales como las trabajadoras domésticas, los trabajadores a domicilio, los trabajadores independientes o autónomos tales como profesionales, propietario de pequeños negocios, talleres artesanales, taxistas, deportistas, religiosos, trabajadores no asalariados, vendedores ambulantes y similares.



De todo este sector poblacional, solo las trabajadoras domésticas son las que en el 2008 lograron el acceso al Seguro Social, luego que mediante acuerdo número 006-JD-2008, publicado en La Gaceta el 9 de agosto de 2008, la junta directiva del IHSS aprobara el reglamento del Régimen Especial y de Afiliación Progresiva de los trabajadores (as) domésticos. La afiliación es voluntaria y la parte financiera está cubierta por trabajador y patrono.





Una ley para lo mismo

El 3 de septiembre de 2014, el presidente Juan Orlando Hernández le entregó a la junta directiva del poder Legislativo la Ley Marco del Sistema de Seguridad Social, la cual fue aprobada el 7 de mayo de 2015 mediante decreto 56-2015 y publicada en La Gaceta el 2 de julio de ese mismo año. El 11 de agosto 2015 en La Gaceta 33,805 se publicó la Fe de Errata de diversos artículos de la misma ley.



El artículo 24 de esta legislación establece que “para los trabajadores(as) independientes y otros(as) en condiciones laborales especiales, que presenten vulnerabilidad socioeconómica y que por tal circunstancia sean afiliados(as) a través del Pilar Subsidiado a través del PLAN PROSOLIDAR, deben realizar sus cotizaciones individuales como contraparte, según corresponda a sus capacidades, en el marco de lo que se establezca en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos”.



Igual que la Ley del IHSS, la Ley Marco del Sistema de Seguridad Social también contempla la afiliación progresiva de los trabajadores y trabajadoras independientes.

“La Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás normas que se dicten para tal fin, deben regular la afiliación de los (las) trabajadores(as) a través del Plan Pro-Solidar, así como lo relacionado a su sistema simplificado de selección, registro y cotización”, dice la normativa en su artículo 43.



Bajo el argumento de incorporar a otros grupos de población trabajadora del sector informal, en diciembre de 2016, representantes del Consejo Económico y Social (CES) entregaron al Congreso Nacional una versión del anteproyecto de la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Socia, sin embargo la discusión de tal normativa se dejó para la legislatura de 2017, que era un año de campaña electoral.



A finales de marzo de 2017, el pleno legislativo inició la discusión y aprobación en primer debate de tal normativa que regiría al IHSS, pero una vez pasada la euforia política el proyecto fue tirado en el archivo del olvido.



Con la misma justificación de incorporar al Seguro Social a los microempresarios, taxistas, artistas, vendedores ambulantes, deportistas, trabajadoras domésticas, el 25 de febrero de 2019 apareció otro nuevo anteproyecto de ley del IHSS, el cual fue introducido al Congreso Nacional en enero de ese mismo año.



El anteproyecto, planteaba incluir entre los beneficiados del Seguro Social a los hondureños que trabajen en el exterior, a los empleados que dejen de laborar y quieran seguir en el régimen voluntariamente. También a los trabajadores por hora o que laboren media jornada, miembros de asociaciones civiles y cooperativas.



Sobre el reciente proyecto denominado Pro-Solidar, en el que se habla de una nueva gobernanza del Seguro Social, así como de la incorporación de los trabajadores del sector informal, el ministro del Trabajo Carlos Madero aseguró que solo un 20% de la población hondureña goza del beneficio de la seguridad social y que es obligación del Estado asegurar el acceso al otro 80 por ciento.

Conclusión

La ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social creada en el año 2001 ya contempla específicamente la afiliación progresiva de los trabajadores del área informal como taxistas, religiosos, artesanos, taxistas, deportistas, religiosos, trabajadores no asalariados y vendedores ambulantes entre otros.



Desde el 2008 las trabajadoras domésticas ya gozan del derecho a ser afiliadas voluntariamente al IHSS, siempre y cuando compartan la responsabilidad financiera con el patrono.



La Ley Marco del Sistema de Seguridad Social aprobada en el 2015 también contempla la afiliación progresiva de los trabajadores y trabajadoras independientes.



Desde el 2015- tras la aprobación de La Ley Marco del Sistema de Seguridad Social- el Poder Ejecutivo viene planteando- primero en 2017, luego en enero de 2019- una nueva Ley del IHSS para incorporar trabajadores de la economía informal al Seguro Social, sin embargo, los proyectos son abandonados.



Ante tal situación se concluye que lo manifestado por Pino de que “el anuncio de incluir taxistas, empleadas domésticas, etc. a la seguridad social es repetición de lo que desde el 2015 viene repitiendo con la Ley Marco de Protección Social. Ya comenzaron a sacar banderas electoreras”, es VERDADERO.