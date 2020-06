Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, dijo en una reciente comparecencia pública que ""sigo metido en política y estaremos luchando para que tu calidad de vida y la calidad de vida de seis millones de pobres que hay en nuestro país, mejore".

No obstante, el político no diferencia el concepto de pobreza de la extrema pobreza, extremos que sí son sectorizados por los expertos, por los organismos oficiales, los no oficiales y por las entidades extranjeras que se han ocupado de este problema social que, por falta de políticas efectivas, abate al país.



¿Seis millones de pobres?

El último informe sobre desarrollo humano en Honduras, publicado en el 2011 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dice: "En Honduras, un país con el 61.9 por ciento de la población de más de 8 (ocho) millones de personas viviendo en pobreza y el 41.6 por ciento viviendo en extrema pobreza (INE, 2011), se están realizando múltiples esfuerzos en materia de protección social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los grupos más pobres".



El 61.9 por ciento de ocho millones de habitantes es 4,952,000 personas que viven en pobreza y no los seis millones de las que habla Nasralla, y el 41.6 por ciento de ese nivel de pobreza vive bajo condiciones de extrema pobreza, es decir, 2,060,032 ciudadanos.



El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) en su última publicación, bajo el título "Hacia una nueva estrategia para el combate a la pobreza", también hace una diferencia entre pobreza y extrema pobreza que Nasralla no establece en sus apreciaciones.



Este organismo no gubernamental, que cita fuentes del INE y resultados de la "Encuesta Fosdeh 2014", dice que "a nivel urbano y rural por ingreso, la situación general de pobreza, afectando a 65.9 por ciento del total de hogares, varía notablemente entre áreas urbanas y rurales puesto que en áreas urbanas son semejantes las proporciones entre pobres y pobres extremos".



Agrega: "33.1 por ciento de pobres y 33.1 por ciento de pobres extremos en 2013. Ya en 2014 se registra un cambio: 32 por ciento pobres y 30.7 por ciento pobres extremos lo que puede interpretarse como una mejoría importante pues disminuyen los hogares de más intensa pobreza".



Tras analizar las cifras de los especialistas, el Inspector EH concluye que es falsa la declaración del presidenciable del Pac, ya que no tiene claras las cifras sobre la pobreza y la pobreza extrema en el país, pues los hondureños que viven en pobreza son 4,952,000 personas y no los seis millones que él presume, y que de ese total, 2,060,032 viven en extrema pobreza.