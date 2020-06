Tegucigalpa, Honduras

La clase política hondureña afina motores para encarar la recta final del proceso electoral, que concluirá con la elección del nuevo presidente de Honduras, el 26 de noviembre de este año.



En esta carrera por alcanzar la primera magistratura del país, los aspirantes al cargo hacen uso de todas las estrategias posibles para ganarse las simpatías del electorado y golpear a sus opositores.



Una de las herramientas es el cuestionamiento de las cifras oficiales en temas económicos.



El candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, se ha convertido en uno de los más férreos críticos de las políticas impulsadas en este campo por el presidente y candidato presidencial del oficialista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, y de sus resultados.



Para Zelaya, uno de los fracasos de la administración de Hernández es la política fiscal. El candidato liberal dijo que "la carga tributaria del país es 17%. Es la más alta de Centroamérica. Punto, no hay discusión alguna".



La directora del Sistema de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, salió a defender las políticas de su gobierno.



Guzmán considera que las expresiones de Zelaya son "un ataque al trabajo que un buen grupo de hondureños descentes hemos estado haciendo al frente de la administración tributaria para volver a Honduras, precisamente, un país más equitativo".

"No podemos permitir -continuó- que políticos que se llamen serios traten de manipular la opinión pública a través de un tema tan delicado como la tributación".



Según la funcionaria, Zelaya no sabe cual es la diferencia entre una carga tributaria y un impuesto.



Expuso: "Si nos vamos a nivel de tasas impositivas a nivel de Centroamérica, estamos iguales. Igual es el impuesto sobre la renta que paga Guatemala como el que paga Honduras a nivel de tasas. Diferente es el porcentaje real del impuesto; ¿por qué razón? Porque ahí si entramos en un tema de eficiencia, transparencia, ética y honestidad que se pone al frente de una administración tributaria".



"Usted deberá saber si Guatemala, donde acaban de salir de un escándalo denominado de la Línea, y por eso es que Guatemala tiene una presión fiscal de 10%, pero eso no significa que la tasa de impuesto sobre renta en Guatemala solamente sea del 10%, y Honduras tiene una de 17% porque ahora se está pagando de manera justa y equitativa en función de los ingresos".



Carga fiscal

Según cifras del organismo especializado en temas fiscales en la región, el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), Honduras ha registrado en los últimos cuatro años la carga fiscal más alta de la región (18.5% en 2016 y 17.6% en 2017).



La segunda carga fiscal más alta de la región se registra en Nicaragua con un 16.7% en 2016 y 15.8% en 2017; seguido de El Salvador (15.7% y 16.3%); Costa Rica (14.0% y 13.9%), y Panamá con un 10.4% en 2016 y 10.0%en 2017.



El país con menos carga fiscal es Guatemala con el 10.2% y el 10.4% en los dos años citados.



Según el ICEFI, "en el sistema tributario hondureño quienes tienen menos ingresos pagan más como porcentaje de sus ingresos, lo que ha tenido implicaciones severas en la equidad y la lucha contra la pobreza".



Según el organismo especializado, las afirmaciones de Zelaya son verdaderas. Honduras es el país con la carga tributaria más alta de la región.