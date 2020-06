Ni sí, ni no

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, declaró el martes 21 de febrero durante una conferencia de prensa que "un instituto noruego llegó a confirmar la cifra que mientras en El Salvador se daban más de 280 mil desplazamientos por este tipo de violencia (maras y pandillas), en Guatemala (se registraron) alrededor de unos 240 mil y en Honduras andaba como en unos 40 mil".



Hernández brindó esta declaració unas horas antes que el Congreso Nacional desarrollara la sesión en la que aprobaron las primeras dos reformas penales orientadas a endurecer los delitos de extorsión y terrorismo, propuesta que provocó un rechazo férreo de la oposición política. Finalmente, se aprobó todo el paquete de medidas un día después.

El mandatario centró su discurso en una comparación entre las consecuencias de permitir el desarrollo de las pandillas en El Salvador y sus similares en Honduras y como estos últimos empiezan a replicar en el país el patrón delictivo de los primeros, con el fin de alertar, a su juicio, del nivel de violencia venidero si no se aplicaban estas reformas en el Código Penal.

"Venimos revisando desde hace tiempo que el mismo patrón criminal que se vivió en El Salvador es prácticamente lo que empezamos a vivir en Honduras. Y a su vez se ha convertido en una escalada terrorista de estos grupos criminales", comparó.

40,000 desplazados se registraron en Honduras, según JOH. La cifra del informe menciona 29,400 afectados.

El dato proviene de un estudio del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, siglas en inglés) de Noruega difundido a principios del 2015 y con cifras actualizadas hasta el 2014, según un rastreo realizado por Inspector EH.

En su informe global de desplazamientos interno, IDMC apunta en el capítulo referente a América que "El Salvador, Guatemala y Honduras tenían 566,700 (afectados), muchos de ellos desplazados por la delincuencia organizada y violencia".

Tanto en el mapa global y regional de Amérca Latina, como en la tabla condensada, el estudio cifra la cantidad de desplazados en un poco más de 288,900 personas para El Salvador y en 248,500 para Guatemala.

En el caso de Honduras se registraron unos 29,400 desplazados, señala el documento en el mismo capítulo. Este dato está por debajo en un poco más de 10,000 al mencionado por el mandatario.

►Descargue aquí el informe en inglés y lea a partir de la página 19 el capítulo de América

No obstante, por la delicadeza del tema, esta información necesita un poco más de contexto para entender el fenómeno de los desplazamientos forzados por la inseguridad en el país con la información más reciente.

174,000 es la cifra más actualizada de desplazados en Honduras.

En lo que respecta a Honduras, el IDMC usa como fuente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del informe "Análisis de fuentes de información existentes sobre migración y violencia en Honduras: Una perspectiva de desplazamiento forzado".

No obstante, el documento aclaraba de forma particular que "no hubo data disponible sobre nuevos desplazamientos en Honduras" sobre el año 2014, sino que estaban actualizados hasta el 2013.

"No debemos esperar a esos números para actuar", consideró Hernández tras citar la comparación entre El Salvador y Honduras.

Sin embargo, vale mencionar que el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos ya dispone de un informe más amplio y actualizado hasta el 2014.

La base de datos del IDMC actualizada con números hasta el 2014 y expuesta a finales del 2015 reporta unos 174,000 desplazados en Honduras por la situación de la violencia, es decir casi cuatro veces mayor al número brindado por Hernández y seis veces al del primer estudio; un alza indudable.

La cifra más reciente es resultado del análisis Caracterización del Desplazamiento Interno de Honduras, elaborado por un Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia junto a otros organismos de sociedad civil.

►Descargue aquí el informe completo

Al comparar los datos actualizados del Triángulo Norte de Centroamérica se obtiene que el fenómeno se disparó en Honduras en un año: 29,400 del 2013 vs. 174,000 del 2014, es decir un incremento de 144,600 ciudadanos que abandaron su comunidad. Mientras que en El Salvador y Guatemala se mantuvo, con una diferencia de apenas miles.

Estos números están disponibles en su portal web.

El primer informe en poder del IDMC expone como causas del desplazamiento en Honduras a las maras, el crimen organizado y el narcotráfico de forma indistinta.

En tanto, el segundo estudio sí diferencia que el 28 por ciento de los entrevistados reveló haber dejado su hogar por amenazas de maras, el 18 por ciento por la delincuencia común y el dos por ciento por los narcotraficantes. El 46 por ciento no respondió.

Aunque Inspector EH detecta que Juan Orlando Hernández no brindó cifras exactas al citar a su fuente, considera que estuvieron en un aproximado aceptable en el caso de El Salvador y Guatemala, pero en Honduras la diferencia es más evidente porque era una cantidad muy inferior, por lo que considera su declaración como una verdad a medias, es decir: Ni sí ni no.