El salvadoreño que quiere revalidar el título de campeón de la Vuelta de EH

TEGUCIGALPA, HONDURAS- “Mi objetivo principal es defender el título”, declaró el salvadoreño Bryan Mendoza, quien campeonizó en la categoría Élite de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO la edición pasada.



Solamente nueve días separan al cuscatleco para que trate de lograr nuevamente la hazaña en tierras hondureñas.



Con tan solo 20 años de edad, su nombre ya figura entre los mejores competidores del torneo pedalístico más grande de Honduras.



Por lo que para esta séptima edición luchará por establecer una sola cosa: mejorar lo que hizo el año pasado. “Recuerdo que en las últimas vueltas mi padre me dijo: ‘dale porque hace falta poco’, entonces empecé a apretar cada vez más fuerte y eso me permitió sacar un buen tiempo de ventaja”, recordó el ciclista con voz de emoción.



Decaimiento físico

Sin embargo, mencionó que para el evento del domingo 23 de septiembre la falta de tiempo por sus estudios le han impedido practicar a todo vapor.



“De momento ha sido bastante complicado entrenar al 100 por ciento porque estudio. Hace unos meses estaba bien, pero de poco acá he bajado”, explicó.



En ese sentido, consideró que no entrenar a tiempo completo puede afectar su desempeño en la Vuelta 2018. “La verdad que sí me podría perjudicar, pero a la hora de la carrera cualquier cosa puede pasar”, comentó con convicción de que hará un buen papel.



Puntualizó que para los días restantes se exigirá más físicamente para encarar con las mejores condiciones el desafío de los 42 kilómetros en el anillo periférico de Tegucigalpa. “Pese al poco tiempo que me queda, quiero recuperarme para llegar con el mejor nivel posible”, detalló.



El competidor dijo que no ganar la Vuelta de EL HERALDO no sería del todo un fracaso. “Según me han comentado esta prueba va a estar más dura porque habrá más competidores, y no sería del todo un fracaso no ganar, pero sí me bajaría la moral”, aseveró Mendoza.



Así llegó

Sin saber que tendría éxito, el salvadoreño reveló la motivación que lo hizo competir en la justa de pedal del 2016.



“Fue bastante curioso. Tenía ganas de competir en Honduras, y unas amigas de allí, Angie Gómez y Linda Pereira, me comentaron de la competencia; hablé con mi padre y fue así como llegué”, precisó.



A pesar de que fue su primera incursión, Mendoza conquistó el primer lugar en la categoría Juvenil. “En ese momento tenía 18 años y me inscribí en Juvenil. Me fue bastante bien, me subí al podio. Salí unos minutos antes que Élite y terminé mi recorrido con ellos”, destacó.



Por otra parte, el ciclista manifestó que su corazón se vuelve hondureño cada vez que compite en el país.



“Uff... la verdad desde que estuve la primera vez me encantó. La ruta es desafiante y motivadora. Ahora que ya tengo conocimiento soy un hondureño más cuando compito. La carrera de EL HERALDO a mí gusto es la mejor en ña que he estado”, estimó.



El joven ciclista espera continuar subiéndose al podio, aunque reconoce que la competencia esta vez será más dura.



“Con tanto competidor solo me enfoco en llevarme el primer lugar para mi país, ojalá lo pueda lograr”, cerró... te esperamos el 23, Bryan, mucha suerte.