Martín Zúniga, el campeón que quiere volver al podio  

TEGUCIGALPA, HONDURAS- Es un campeón. Se llama Martín Zúniga y ya avizora verse en el podio nuevamente ese 23 de septiembre.



Se está preparando arduamente para dar pelea en la categoría Sub 23 y claro que es posible estar en la cima.



“Me siento muy bien físicamente, he entrenado duro para pelear el título y la ruta no la siento exigente porque he estado entrenando”, contó el joven sobre la ruta de 41.2 kilómetros y de su expectativa para esta séptima edición.



Ganador por naturaleza

Martín Zúniga ya sabe lo que es ganar pues consiguió tres títulos de manera consecutiva. El año pasado no pudo ser, pero este 2018 es su tiempo.



“Estoy muy motivado y con ganas de llevarme el primer lugar”, dijo con seguridad. Zúniga aprovechó para invitar a los ciclistas a inscribirse en estas dos últimas semanas que faltan.



“La Vuelta ha tenido una gran aceptación y espero que muchos ciclistas se inscriban, aquí no importa que sea amateur o profesional, lo importante es competir y ayudar a una buena causa, pues lo recaudado es para Andepcih”, añadió.



Al preguntarle un consejo primordial para la competencia expresó que sería “dormir bien, hidratarse para rendir, chequear la bicicleta y entrenar duro”. Lo dice un experto.



Todos a participar

La séptima edición de la VC está conformada por un total de 24 categorías y se espera que se registren más de 2,000 competidores en el torneo de ciclismo más grande de Honduras, que será efectivo el domingo 23 de septiembre en el anillo periférico de la capital Tegucigalpa.



También habrá una Vuelta Infantil que se llevará a cabo el 22 del mes antes mencionado en el estacionamiento de Mall Multiplaza.



El costo del registro para el nivel adulto es de 300, mientras que para los menores es de 100 lempiras. Todo lo recaudado por las inscripciones será a beneficio de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih) como parte de la responsabilidad social del diario.