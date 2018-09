Bicicletas, estadías en Telamar Resort y dinero en efectivo, entre los premios

Dinero en efectivo, bicicletas y viajes es lo que espera a los ganadores de las 24 categorías de la competencia pedalística más grande de Honduras.



El Comité Organizador de la séptima edición habilitó un tiempo de prórroga para seguir con los registros en Your Bike, Banpaís, Bike Mart y el quiosco de EL HERALDO en el Mall Multiplaza.



Lo anterior con el objetivo de que más atletas se animen a ser parte de la Vuelta Ciclística del domingo 23 de septiembre. Las inscripciones finalizarán este domingo 9 de septiembre a nivel nacional.



El costo de la matrícula para los adultos es de 300 lempiras, mientras que para el infantil son 100. Todo lo que se recaude es en beneficio de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih).



La Vuelta Infantil se desarrollará el sábado 22 en el estacionamiento de Mall Multiplaza a las 7:00 de la mañana. Sobre los premios, para los campeones de la Élite obtendrá un total de 7,500 lempiras, mientras que el segundo 2,500 y para el tercer puesto son 1,500.



También, los primeros lugares de Juvenil, Sub 23, Máster A, B y C, Ruta y Montañesa recibirán 2,500 lempiras. Asimismo, los punteros de Novatos A, B y C se llevarán 1,500 lempiras y todos los segundos y terceros a nivel general les espera 1,000 lempiras.



Además, entre todos los participantes pueden llevarse 15 bicicletas, 10 estadías de Telamar Resort y premios de implementos deportivos de parte de los patrocinadores.



El día del evento podrán encontrar en el Campo de Parada Marte todo tipo de bebidas energizantes, frutas y golosinas para ciclistas y los familiares.



Seguridad garantizada

Para que los competidores puedan sentirse en un ambiente seguro, las fuerzas vivas han garantizado la seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.

Más de mil elementos de seguridad estarán diseminados en todo el Anillo Periférico desde las 5:00 de la mañana.