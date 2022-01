Presencia de Kamala Harris en toma de posesión confirma interés de EE UU de trabajar con nuevo gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la asunción presidencial de Xiomara Castro confirma el interés de Estados Unidos en trabajar de cerca con el nuevo gobierno hondureño.

Harris buscará apoyo adicional para lograr su difícil tarea de abordar las causas primordiales de la migración a la frontera sur de EE UU.

Con el viaje de alto nivel de los funcionarios estadounidenses, analistas consideran que Joe Biden está mostrando claramente su interés de asociarse con Honduras para alcanzar ese objetivo.

“Esta visita es una oportunidad para que nuestras dos naciones profundicen nuestra cooperación en temas clave, desde la lucha contra la corrupción hasta la recuperación económica”, escribió ayer en su Twitter la vicepresidenta junto a una fotografía.

