Cómo un accidente de moto cambió la vida de Daniela: “Una familia nos espera en casa”

“Esto me dejó ver los riesgos de trasnocharse. Si voy al trabajo, del trabajo a la casa, sin tomar desvíos, porque ese día que iba para mi casa me desvié con unos amigos, ese día del accidente”, relató.

“No paraba de sangrar y llegó un momento en el que no sabía si sangraba de la nariz o por la boca, porque escupía mucha sangre. En eso pasó un cuerpo de bomberos, me auxiliaron y me contuvieron la hemorragia”, relató la motociclista, mientras señalaba su rostro y las partes afectadas.

“Hay lugares en los que no se puede andar, empezando por los que tienen túmulos, alcantarillas destapadas y baches, siento que la alcaldía no solo debería verlo como un beneficio solo para los motociclistas sino que para toda la población”, asestó la motociclista.

A pesar de todo esto, Carías no se desmotiva porque sabe que la moto, más que un lujo, es una oportunidad de sustentar a su familia.

No solo maneja su potente motocicleta, sino que también tiene una mototaxi que utiliza para trabajar en su barrio, donde nació.

“No importa el oficio, lo importante es trabajar, y andar en moto me permite colaborar bastante en mi casa porque a veces necesitan movilizarse a algún lugar y mi familia es numerosa”, comentó la entrevistada.

Daniela aprendió a manejar este transporte de dos ruedas gracias a uno de sus tíos.

“Mi tío Conrrado me enseñó a andar en moto a los 13 años. Le dije que quería aprender y él empezó a darme paseos por la colonia para que perdiera el miedo”, recordó Carías.

Y así, durante estos 11 años de manejo, no ha perdido la pasión por su motocicleta. “Es mi medio de transporte y cuando me enfermo me pongo triste porque es mi medio de trabajo, y con él puedo cuidar a las personas que viajan conmigo. Si me dieran a elegir entre un carro y la moto, mil veces la moto”, aseguró.