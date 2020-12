Hacen realidad su sueño: pareja hondureña triunfa con novedosa pastelería

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Luis Durán (de 28 años) y su novia Alexa Pavón (de 25) decidieron iniciar un pequeño negocio de postres en San Pedro Sula.



Durán es entrenador de baloncesto, pero cuando inició la pandemia tuvo que dejar de hacerlo y buscar otras alternativas de ingresos.

La idea de elaborar ricos postres para vender surgió luego de perfeccionar su técnica con pasteles y postres que hacía para su familia por el cierre absoluto a raíz del covid.



En una publicación en Instagram, en donde ha tenido muy buena aceptación, Durán comparte un poco de su historia.

“Dos de mis hermanos y yo jugamos baloncesto desde pequeños porque mi papá nos inculcó su amor por este deporte, yo dejé de competir hace un tiempo por una lesión, pero me convertí en árbitro en una liga de San Pedro Sula y con mi papá tenemos una escuela de baloncesto para niños. Pero debido a la pandemia tuvimos que suspender las clases así que en los últimos meses he creado varias recetas de postres. Aunque no estaba seguro de si funcionaría, decidí emprender en medio de esta crisis”, comparte Durán con sus seguidores.

Entre los postres que ofrece The Baker’s Game está el flan de leche, flan de queso, chocoflan, tiramisú, cheesecake de oreo y el pie de limón.



Durán es el que elabora los postres y su novia Alexa está a cargo de las redes sociales y la administración de la microempresa.



Desde que comenzó The Baker’s Game, en septiembre, su popularidad ha ido aumentando.

Por los momentos, los novios no cuentan con un local y su centro de operaciones es la casa de Durán en la residencial Alondra, sin embargo, una de sus metas es poder crecer hasta lograr tener un espacio en donde puedan atender a sus clientes.



“La verdad nos ha ido bastante bien. Nosotros creamos un menú que fuera suficiente para tener una ganancia, pero que fuera accesible para los clientes, porque hemos visto en otros lugares que venden los mismos postres casi al doble y no es necesario”, comentó Alexa.



Para los nuevos emprendedores, las redes sociales se han convertido en un aliado económico y con el que pueden llegar a muchas personas.

