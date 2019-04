The Bulk House, reduciendo los residuos en China

PEKÍN, CHINA.- The Bulk House lleva poco más de un año luchando contra los desechos plásticos en China, promoviendo un estilo de vida minimalista y sin residuos, a través de la venta de productos de marca propia como bolsas reutilizables, cepillos de dientes biodegradables y sorbetes de metal.



Joe Harvey, de origen inglés, y su socia Carrie Yu fundaron la empresa abriendo una tienda en Pekín, en 2018. A la pareja se le ocurrió la idea cuando Yu se dio cuenta de que tenía demasiadas "cosas”, luego de ver un video de la prominente activista contra la basura Bea Johnson sobre "la idea de eliminar nuestros desechos y vivir con lo que tenemos", dice Yu. En otras palabras, reducir al mínimo los residuos.



"Ambos éramos ambientalmente conscientes", dice Harvey, "Pensamos en apagar las luces, pero el medio ambiente se encuentra en un estado tan deplorable que tenemos que hacer mucho más".



The Bulk House promueve un estilo de vida que incita a los consumidores a comprar menos y localmente, usar algodón orgánico y evitar el embalaje.



La reciente prohibición de China a la basura plástica procedente de los Estados Unidos podría dejar más de 100 millones de toneladas de desechos en el limbo. Y con las recientes revelaciones de Coca-Cola, que crea tres millones de toneladas de envases de plástico al año, y las ballenas que aparecen muertas con docenas de bolsas de plástico en la garganta, la humanidad podría beneficiarse de una cruzada como la de Yu y Harvey.



"Hay que pensar en la manera de reutilizar artículos como bolsas y sorbetes, paravivir un estilo de vida diferente al que nos impone el plástico desechable", dice Harvey, "Siempre que sea posible, pedimos que nuestros compras se envíen sin embalaje".



"Me di cuenta de que estaba viajando para ir a comprar comida", dice. "¿Por qué no comprar más cerca de casa?" Esto ahorra tiempo y es una gran manera de reducir el consumo de combustible que daña el planeta.



"Exigimos que todos y cada uno de los artículos que compramos sean enviados completamente desembalados", dice Harvey. "Por ejemplo, si no solicitáramos que los sorbetes de metal no se empaquetaran, tendríamos más residuos. Queremos que esto ocurra en el origen de cada producto, no sólo de nuestro lado. No nos costó más, pero nos llevó más tiempo recordarle a los productores que no queríamos embalajes".



"Aunque somos un negocio, valoramos que la gente compre menos en general", agregó. "La gente debería comprar de forma inteligente, en lugar de comprar más cosas que no necesita. Deberíamos ‘apreciar’ más que‘querer’." Comprar menos siempre ayuda, y es un gran paso hacia una mejor conciencia ambiental.



Todo esto puede parecer difícil, pero es un proceso que, paso a paso, Harvey y Yu estaban dispuestos a adoptar para reducir la montaña de contaminación que se produce a diario, razón por la cual The Bulk House es tan innovador.



Ambos socios, con experiencia en tecnología y comercio respectivamente, se dieron cuenta de que sus esfuerzos podían tener más impacto si creaban productos para ayudar a la gente a reducir sus desechos, aplicando la filosofía de los blogueros 'cero residuos' :tomaron un frasco del tamaño de un café normal para ver si podían meter en él todos sus residuos no reciclables durante un año.



Consiguieron usar dos frascos en tres meses para dos personas. "Vivíamos perfectamente bien. Les pedimos a las empresas que no utilizaran bolsas de plástico cuando fuera posible, y funcionó", dice Yu.



Después de dejar sus trabajos para perseguir su pasión, la pareja abrió la tienda The Bulk House en Pekín en 2018, con el objetivo de ayudar a todo el mundo a reducir su consumo diario de productos desechables. "Guardamos el frasco como símbolo de todos nuestros residuosno reciclables. Desde sorbetes de plástico hasta bolsas, lo usamos como marcador para desarrollar nuestra tienda,y para que la gente se diera cuenta de que pueden hacer una diferencia cada día", dice Harvey.

Ahora la tienda se encuentra exclusivamente en línea, pero todavía comercializa la misma gama de productos: bolsas reutilizables y sorbetes metálicos, que hacen que la vida cotidiana sea más respetuosa con el medio ambiente.



El mensaje es claro. "Los desechos en nuestro frasco eran una forma de captar la atención de la gente", dice Harvey. Esto dio paso a los productos en venta.



"De los sorbetes pasamos a las bolsas de malla y de muselina, para que la gente pudiera comprar alimentos a granel, sin plástico", dice. A través de su experimento, The Bulk House está impulsando una forma de pensar el futuro y de empezar, aunque sea mínimamente, de vivir sin basura en el mundo moderno. Cada gesto, por pequeño que sea, cuenta.





Este artículo se publica como parte de Earth Beats, una iniciativa internacional y colaborativa que reúne a 18 medios de comunicación de todo el mundo para centrarse en soluciones a los desechos y la contaminación.