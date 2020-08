Urge mayor inversión en las áreas productivas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un llamado a reducir la burocracia, lograr un Estado más funcional y a invertir en salud y educación, hace el reverendo Mario Fumero.



El religioso afirma que el futuro del país está el cuidado de los recursos naturales, en la agricultura como medio de subsistencia y en la tecnología. El pastor evangélico hace un llamado a los hondureños a cambiar de conducta, a buscar otro estilo de vida, a ser previsores y a recuperar la fe, con la certeza de las cosas que se esperan y que no se ven.



Graduado en Teología en el Instituto Bíblico Mizpa de Puerto Rico y realizó cursos de Psicología en la Universidad de Puerto Rico, según él, esta pandemia está sirviendo para que los padres estén más con los hijos y ha logrado que los seres humanos aprendan que “es mejor prepararnos para lo peor, aunque ocurra lo mejor”.

Fumero es el fundador de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano y el Proyecto Victoria, que ayuda a jóvenes con problemas de drogas; la iglesia Comunidad de Amor Cristiano y el Centro Peniel.

Recursos naturales

Tenemos muchos recursos naturales que nos pueden sacar de la hambruna que se avecina. Todo está en que la gente empiece a trabajar y a cultivar en el campo porque al fin y al cabo la vida no depende del celular, de la Tablet, no lo podemos comer. Depende de lo que la tierra produce y de la cría de animales. Eso es hacia donde tiene que enfocarse la gente.

Burocracia

Que no haya tanto robo, que no haya tantas falsas promesas y que se invierta más en lo básico, en la salud y la educación: un pueblo educado y un pueblo saludable es un pueblo productivo. Se necesita un estado más pequeño, sin tanta burocracia, más funcional. El problema de Honduras es la corrupción, la mala administración y un estado muy grande.

Cambio de actitud

Para poder cambiar la actitud del hondureño debemos cambiar la mentalidad y eso requiere educación, paciencia y persistencia. Mientras haya esa mentalidad y esa actitud, no podremos salir adelante. Y esto solo se puede cambiar cuando empezamos a educar a nuestra gente, a enseñarle otro estilo de vida.

Educación

Como le vas a decir a un maestro que le hable enseñe a sus alumnos de Astrología si él está desfasado. Hace falta cambiar todo el sistema educativo. Algo bueno que ha logrado esta pandemia es que ha llevado a los muchachos a las redes, a la forma virtual para estudiar. Ellos descubren que pueden investigar más por medio de las redes que sentados en un pupitre abriendo un libro de enciclopedia británica.

Agricultura

Quitar tantos mediadores, establecer mercados directos, enseñarle a la gente a aprovechar cada espacio que tenga para sembrar hortalizas. Apoyar al pequeño agricultor. Eliminar toda esa barrera y comenzar una política agrícola y de cría de animales que nos garantice al menos el pan nuestro de cada día en el futuro.

Tecnología

El futuro del mundo va ser tecnológico. La tecnología va a dejar desfasados a quienes no tienen una educación básica. Lo que vamos a ocupar son técnicos prácticos y los trabajos manuales como carpintería, soldadura, ingeniería, y robótica. La tecnología en los aspectos tanto de la robótica como de la informática son las carreras del futuro.

La fe

Para mí la fe es vital, porque es la certeza de las cosas que se esperan y que no se ven. La fe mira a través de la montaña lo que hay al otro lado. Mientras tengamos la mentalidad de que es prosperidad, riqueza, endeudamiento. La fe es la seguridad de que estoy contento con lo que tengo, lucho por superarme y no ambiciono más de lo que necesito porque yo tengo fe que Dios cuidara de mí. La fe es la confianza de que cuando yo no tengo nada, Dios lo tiene todo y quien en el confía nunca va a ser defraudado.

Consumismo

Si nos dejamos influenciar por el consumismo sin pensar en el futuro nos va a ir muy mal. Una persona debe aprender de la Biblia a ser preventivo. La

cultura hondureña debe cambiar su mentalidad económica, hay que pensar en el mañana. No terminamos de consumir lo que compramos y ya estamos comprando más. Pero cuando la gente empiece a valorar lo que tiene porque ya no tendrá más quizá pueda cambiar un poco la mentalidad.

Paternidad

La pandemia le está enseñando a los padres dos cosas: a estar más con sus hijos y a aprender a tener paciencias para manejarlos, porque en el pasado para librarse de los hijos los dejaba salir o los ponía a ver televisión. Los mantenía desatendidos por ocuparse ellos de sus propias cosas. Esta pandemia ha servido para unir la familia. Esta pandemia está sirviendo para que los padres estén con los hijos.

Nuevas prioridades

Enfrentar la crisis económica que viene. Provisión para mantenernos alimentados en época de escasez, coherencia a la hora de elegir a los próximos gobernantes del país de eso va a depender mucho la estructura de Honduras y aprovechar los pocos recursos que nos quedan no contrae compromisos ni meternos en de dudas que nos hagan caer en depresión. Tenemos que ajustarnos a la realidad. Es mejor prepararnos para lo peor, aunque ocurra lo mejor.