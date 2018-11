William Reyes: “Yo solamente fui el ejecutor de esta maravillosa historia”

Tegucigalpa, Honduras

William Reyes es un joven cineasta originario del occidente de Honduras que a sus cortos 25 años quiso contar la atípica historia de Victoria. La producción del mismo nombre se alzó como ganadora en tres categorías: Mejor cortometraje documental, Mejor director y Mejor historia/guión.



¿De dónde nació la idea de llevar esta historia a la gran pantalla?

Desde que era solo un niño y llegué a La Libertad, Comayagua, Victoria era un personaje sumamente famoso. Cuando ya empecé a estudiar y a trabajar en materia audiovisual me di cuenta del valor de esta mujer que siempre ha luchado por ser ella misma, pese a todos los estereotipos sociales. Creo que a esto último le doy mucho valor y es lo que traté de retratar en el documental.



¿Cómo fue la experiencia de grabarlo?

La primera vez que yo vi a Victoria, ella no me conoció, pero recuerdo que fue en una feria, por eso lo realizamos durante la feria del pueblo. Lo grabamos en la intimidad de su hogar y con la atmósfera que mantiene con la sastrería, que es súper lindo. El proceso de preproducción fue de dos semanas, pero ya la grabación fue de unas 48 horas.



¿Qué sensación le queda luego de haber ganado en tres categorías?

Estoy sumamente feliz. Estos premios son recibidos gracias a la tan fuerte historia de Victoria, creo que eso es lo fundamental. Yo solamente fui un ejecutor de esta maravillosa historia.



¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Además del recorrido que haremos en los festivales, uno de nuestros planes es trabajar en un largometraje documental sobre esta misma historia, porque sentimos que vale la pena.



Opinión

”Espero que mi historia pueda servir de inspiración para muchos. Las situaciones difíciles nos abren paso en la vida; partan de allí, de donde se han ocultado, y muestren que es posible”, expresó la mujer inspiración, Victoria Sevilla.