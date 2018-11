William Aguilar: “Yo solo quise contar una historia, como la de Martín”

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Una producción que no fue siquiera pensada para concursar en el VII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO se alzó como ganadora de dos reconocimientos, incluido el máximo premio de la noche. “Ausente”, de William Aguilar, fue premiada en las categorías Mejor cortometraje y Mejor edición de sonido.



¿Qué lo incentivó a incursionar en este proyecto?

Creo que el primer incentivo que recibí fue el apoyo de mis padres, pero además de lo obvio, Katia Lara fue de gran ayuda para mí. Todo empezó en su taller de escritura de guión cinematográfico en 2015. Ella nos dejó la tarea de escribir la sinopsis de un corto, y yo no la hice, entonces la escribí ya en el aula, apresurado para que no me regañaran. A partir de ese bosquejo nació una buena idea que fui puliendo de manera esporádica durante dos años.



¿Cómo fue que esa idea se transformó en “Ausente”?

Todo se volvió un reto desde un inicio. Empecé a grabar el corto de forma individual, yo solo con la cámara, luego conseguí a dos amigos para que me ayudaran. Siendo sincero el producto quedó bastante mal, así que luego empecé a trabajar en una productora, corregí el guión y lo hice una historia posible de producir. Buscamos espacios, protagonistas y equipo. En primera instancia, intentamos grabar todo en un día, y obviamente no se pudo, fueron dos días de rodaje.



¿Qué piensa sobre el resultado final de su cortometraje?

Nosotros solo intentamos hacer este cortometraje lo más profesional y técnico posible, dentro de nuestra realidad, y al final pienso que salió un buen producto. Qué alegría que el jurado calificador lo haya elegido como el ganador.



¿Qué factores considera que hicieron de este trabajo un buen producto?

Mi papá es publicista y artista, y siempre se queja de cualquier producción por los guiones. Él dice que la fotografía es importante, que la edición es importante, que las actuaciones son importantes y así; pero no hay nada como el guión, este es la base de todo proyecto y siempre tuve presente eso. Eso sí, este apenas es un primer acercamiento, porque hacer guiones es un mundo aparte.



¿Qué consejo podría brindar sobre su experiencia?

Como me lo dijo un profesor una vez, el mundo del arte es como una escalera eléctrica; se sube un paso y se baja otro, la cuestión es no parar porque si uno se queda estático la escalera se lo lleva hasta abajo. Me gustaría seguir subiendo escalones.



¿Cómo evalúa el aporte de EL HERALDO a la industria del cine nacional?

Agradezco mucho por esta oportunidad y por esta premiación, sobre todo al jurado calificador por venir hasta aquí y darse el tiempo de evaluar trabajos de Honduras. El Festival de Cortos de EL HERALDO y los incentivos que este da contribuyen mucho a los productores emergentes, a medida que he visto los festivales anteriores me he dado cuenta de cómo va mejorando.



¿Cuál es su siguiente paso como cineasta?

Ojalá tuviera la dicha de poderme denominar cineasta, pero creo que me falta muchísimo. Siempre que empiezo a trabajar en una idea, trabajo sobre la base de un sueño bastante maleable. Yo solo quise contar una historia, en este caso la de Martín.