Inscríbase en los talleres del Festival de Cortos

Tegucigalpa, Honduras

El VII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO está por comenzar y este año traemos una nueva oferta formativa para los creadores hondureños que deseen ampliar sus conocimientos en el cine.



Con la participación de dos grandes exponentes: Gaizka Urresti, de España, y Hugo Pérez, de Estados Unidos, el Festival de Cortos le apuesta un año más a la formación de los cineastas nacionales.



Esta oferta no se la puede perder y para participar deberá inscribirse en la página web del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), que este año volverá a albergar en sus instalaciones estas capacitaciones gratuitas.



Inscripción

El taller “Producción y rodaje de un cortometraje” será impartido por Gaizka Urresti del 25 de octubre al 2 de noviembre, la inscripción para esta jornada finalizará el domingo 14 de octubre.

Hugo Pérez estará a cargo del taller “Cómo contar un cuento documental”, del 29 de octubre al 1 de noviembre; las inscripciones finalizan el 24 de octubre.



Para registrarse debe ingresar a ccetegucigalpa.org, ingresar a la pestaña “Participa” y luego “Inscripciones”, ahí le aparecerán los dos talleres, elija el de su interés y llene los espacios que se le piden para hacer válida su inscripción.



Producción y rodaje de cortos, con Gaizka Urresti

El director, guionista, productor de cine, gestor cultural y docente español ganador de un Premio Goya a Mejor cortometraje de ficción regresa por segundo año a Honduras para ser jurado y tallerista del Festival de Cortos EL HERALDO.



Urresti impartirá un taller teórico práctico con duración de cinco horas del 25 al 30 de octubre (teoría y preproducción), todo el día el 31 de octubre y el 1 de noviembre (días de rodaje), y de cinco horas el 2 noviembre (imprevistos y valoración).



El cineasta explicará los procesos de producción de un corto profesional para culminar con el rodaje de un corto real. El taller está dirigido a profesionales y amateurs (directores, operadores, actores, técnicos y guionistas) interesados en conocer los procesos de preproducción, financiación y rodaje de un cortometraje profesional acompañado de la experiencia real.



Para aplicar al taller deberá rellenarse el formulario y responder al breve test final. Los solicitantes podrán proponer un guión propio para el rodaje final con los siguientes requisitos: no más de 10 páginas, pocos personajes y localizaciones, que transcurra en la época actual, sin efectos digitales y que se pueda rodar en las dos jornadas que tiene el curso para el rodaje.

Los participantes no necesitan llevar equipo para el rodaje, ya que será proporcionado por los organizadores.



Cómo contar un cuento documental, con Hugo Pérez

El director estadounidense será jurado del festival y también impartirá la capacitación “Cómo contar un cuento documental”, que tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre en un horario de 2:00 a 6:00 de la tarde.



En un entorno tan competitivo como el actual, la buena narración en las producciones documentales y de ficción nunca ha sido más valorada en la industria, y este aspecto es muchas veces el talón de Aquiles de los creadores.



Es por ello que este taller está diseñado para trabajar con los participantes y sus proyectos actuales con el fin de ayudarlos a lograr la mejor versión posible de sus propuestas documentales y desarrollar un tono y materiales de apoyo que los ayuden a ser competitivos en el mercado internacional de documentales.



En la jornada también se examinará cómo se puede aplicar la narración documental para trabajar con marcas y clientes corporativos. El taller abarcará desde la creación de un discurso básico y la escritura de tratamientos y aplicaciones hasta la discusión de las fuentes de financiamiento y la distribución.



Un aspecto central del programa será el taller práctico de los proyectos de los participantes. Esta jornada está dirigida a cineastas avanzados. Todos los participantes deben tener un proyecto en el que están trabajando o la idea de uno que les gustaría desarrollar.