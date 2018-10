Personalidades conforman el jurado del VII Festival de Cortos EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras

Este año grandes personalidades formarán parte del jurado del VII Festival Internacional de Cortometrajes de diario EL HERALDO.



Destacados realizadores se suman a la gran fiesta del cine que este año se realiza del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ellos serán los encargados de analizar y ver cada una de las piezas que conforma la selección oficial y elegir a los diferentes ganadores de esta edición.



Como en cada edición, centros culturales, festivales y embajadas han dicho presente para conformar a la terna de cada año.



Este 2018 el jurado estará encabezado por la reconocida Elizabeth Figueroa, cineasta guatemalteca residente en Honduras. Estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba, egresando en 1992.

Tiene una productora de video con su esposo el cineasta Nolban Medrano, llamada Latino Estudio, con una larga lista de producciones documentales y audiovisuales en general, además, con experiencia en talleres de guión y video, y en la producción de cortometrajes. Recientemente trabajó en el guión de la cinta “El paletero”.



A ella se sumará de nueva cuenta Gerardo Salcedo como representante del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Desde 2010, Salcedo es el director de Programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y a partir del mes de junio del 2018 se ha abierto la sala Guillermo del Toro de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, de la cual también el experto está a cargo de la programación.



Desde España, y con el respaldo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, llega Gaizka Urresti, quien es un guionista, director y productor de cine español. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, es también profesor tanto de televisión como de cine. Ha dirigido, entre otras realizaciones, el documental “Un Dios que ya no ampara”, que fue finalista de los premios Goya 2011. En 2013 su cortometraje “Abstenerse agencias” fue ganador del Goya al Mejor cortometraje de ficción. Entre sus proyectos más recientes destacan “Mi querido balón” y “Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo” .



Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, este año nos visitará el cineasta documentalista Hugo Pérez. Pérez recibió el Premio Estela de Documental Filmmaking presentado por la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos (NALIP). Asimismo, es productor y director del largometraje documental Neither Memory Nor Magic, el cual contó con la narración de la nominada al Oscar, Patricia Clarkson, y el celebrado actor Viggo Mortensen.



Cierra esta terna Jacob Jiménez, quien es coordinador del Festival Internacional de Cine Ícaro y además es cinematógrafo, asistente de cámara, colorista y catedrático de Fotografía en Casa Comal Arte y Cultura. Estuvo como foquista primer asistente en la cinta hondureña “Morazán”.