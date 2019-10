Ellos conforman el jurado del VIII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS,-En el arranque del VIII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO se mezcla la sensación de una gran cosecha de piezas con evaluadores potentes y de

méritos puntuales.

Y sí, la guinda al pastel -aún extremo de los títulos en competición- la logran tres jurados con

nutrida trayectoria.

Paula Heredia (realizadora de cine, televisión y radio), Álvaro Herrero (especialista en grabación y posproducción de sonido) y Gerardo Salcedo (director de programación del FICG) conforman la terna evaluadora del certamen celebrado del 14 al 19 de octubre

en Tegucigalpa.

Salcedo, que repite por tercer año como jurado, hará presencia como representante del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG). Desde hace casi una década, el experimentado mexicano en dirección de cinematografía está a al cabeza de la programación del FICG.

Ganadores Los ganadores de la VIII edición se darán a conocer el sábado 19 de octubre, al término de esta semana dedicada al cine hondureño y latinoamericano.

En el terreno internacional participó en el Encuentro sobre Archivos Fílmicos en la Cinemateca de Colonia, Alemania. Ha sido jurado en los Festivales Internacionales de Viña del Mar; en el Festival des Films du Monde en Montreal; del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana sección Primera Copia; del Festival de Cine Lume de San Luis Marañao, Brasil, en el Festival de Cortometrajes Alcine en Alcalá de Henares, España en 2015.

Desde España se suma Álvaro Herrero, cofundador los estudios de grabación y posproducción de sonido, Sonora Estudios.

Su nutrido currículo se extiende a la posproducción de sonido de numerosas series de TV, así como programas de reality y documentales. Actualmente es pasante de la especialidad de sonido en el Centro de imagen y Nuevas Tecnologías de Vitoria-Gasteiz, de España.

Aliados El Festival de Cortos es patrocinado por la Embajada de China (Taiwán) y el Gobierno de la República. Copatrocinan: Hotel Honduras Maya, Cinemark, Copa Airlines, Cocatel, Level 7 Studios, Cinemark, Film Honduras, go tv, Marca País y FilmFreeway. Embajada de España y el CCET actúan como aliados estratégicos.

Y finalmente el VIII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO contará con el criterio de la salvadoreña Paula Heredia.

El trabajo de esta realizadora de cine, televisión y radio refleja historias documentales realizadas en Chile, El Salvador, Costa Rica, México, Estados Unidos y varios países del continente africano.

Sus producciones en cine le han valido múltiples nominaciones internacionales y ha sido honrada con el premio Emmy por el documental para HBO, In Memoriam NYC 9/11/01, el premio ACE-Eddie por el documental Unzipped y el premio de Mejor directora de documental en el Festival de Soria, España por su documental “África despierta” y el reconocimiento a Mejor directora en el Festival de Cine Invisible de Bilbao, España.

Actualmente, Heredia es consejera en el departamento de documentales de HBO, el Instituto Tribeca y la organización New York Women in Film

and Televisión.

Este trío experimentado evaluará la Selección Oficial (catorce cortos hondureños y treinta latinoamericanos) y elegirá a los ganadores que se disputa las categorías: Mejor cortometraje, Cortometraje latinoamericano, Cortometraje documental, Mejor dirección, Mejor historia/guión, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor edición de sonido, Mejor diseño de arte y Nuevos directores