Ideas claves para realizar un buen guión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una de las partes más importantes en el desarrollo de un cortometraje es el guión. Este elemento es la columna vertebral de la historia que se pretende contar.



La talentosa guionista hondureña Elizabeth Figueroa brinda un paso a paso para desarrollar de manera correcta sus ideas en un guión.



"Eres creativo, emprendedor, imaginativo y tienes muchas ideas de interesantes historias que merodean en tu cabeza y que quisieras contar, pero no sabes cómo transcribirlas a un guión cinematográfico. Déjame decirte que ese es un problema que tienen muchos directores y productores de cine de las grandes ligas, y que deja de serlo cuando se abocan a la persona encargada de transformar correctamente todas esas ideas en palabras, trabajo que corresponde a un guionista" comenta Elizabeth.



Existen diversas formas para poner en orden sus ideas y así poder dar a entender su historia sin ningún problema, Figueroa brinda siete consejos sencillos para sacar el mejor provecho de su historia sin lastimar las ideas principales.

1. Trate de identificar el sentimiento de su historia con una sola palabra.

Su guión deberá girar en torno a esa palabra clave que resume el espíritu de toda la historia. Si tiene claro el sentimiento que debe perdurar al leer su guión, seguramente éste estará plasmado al momento de producirlo y será la sensación que recordará el espectador cuando vea la película.



2. Sea disciplinado cuando escriba.

Hay un proceso en la escritura del guión que ya debes conocer: idea, sinopsis, argumento, tratamiento y guión. Muchas personas saltan alguno de estos pasos porque tienen prisa de escribir, e intuitivamente pueden desarrollar en su cabeza todo el proceso creativo. Pero si aún no tiene esa experiencia y duda de la forma en que debe contar su historia, le digo que vale la pena que invierta un poco de su tiempo y escriba cada paso minuciosamente que por algo se ha establecido a nivel internacional. Créame, se ahorrará dolores de cabeza al final.



3. Una historia siempre tiene un principio, un medio y un final.

Es decir que existe una evolución en los personajes y en las acciones. Identifique cada uno de estos elementos en su narrativa: como inician los personajes, cómo se transforman paulatinamente y cómo terminan al final de la historia. Esto es válido para cortos, medios y largometrajes, siempre hay un proceso de transformación.



4. Aprenda a escribir correctamente el guión en el formato estandarizado.

Hoy en día puede encontrar en la web softwares de escritura que le ayudarán a presentar el guión de manera profesional. También hay muchos libros que hablan sobre el tema, como el de mi autoría “Guía para la escritura del guión cinematográfico” que por cierto, estoy trabajando en la tercera edición. El guión como su nombre lo indica, es una guía rápida de acciones y diálogos que con solo leerlo, podemos recrear en nuestra imaginación toda la película.

Esto ayuda mucho a todo el equipo de producción y a los actores que tienen que trabajar en pro de la propuesta del director. Por eso vale la pena esforzarse en saber bien cómo se escribe un guión cinematográfico. Se considera profesional, trabaja profesionalmente e investiga los lineamientos estandarizados internacionales para la presentación de su escrito, que como le he dicho, hay softwares que lo tienen implícito y que algunos son gratuitos en la web.



5. La clave de un guionista es escribir.

Escriba y describa todo lo que sucede en escena tal y como lo ve en su mente. Posiblemente el director tenga su propia interpretación de cómo ejecutar las acciones al momento de filmar, pero su trabajo como guionista será describirlas con precisión en cada escena, eso sí, solo las acciones importantes que muevan la historia.

6. No tema en escribir diálogos.

Se puso muy de moda realizar películas sin diálogos, solo mostrando acciones, sobre todo las películas y cortos animados. Será su propuesta cinematográfica la que pida si es o no importante trabajar los diálogos. Las obras cinematográficas reconocidas tienen parlamentos precisos que hacen historia y por las que son premiadas. Lo importante es ser coherente con sus personajes y dejar que fluyan las palabras para que sean ellos los que hablen en la historia y no usted. Escriba los diálogos necesarios.

7. Sea también coherente con las acciones.

No importa el género que haya escogido para escribir su propuesta, pero dentro de la misma historia debe existir una lógica coherente con lo que sucede entre lo que hacen sus personajes y su entorno. Muchas buenas historias se caen cuando el espectador siente que están forzando las acciones porque no corresponden al carácter de los personajes o al tiempo en que viven.

Para despedir los utiles consejos Elizabeth termina con una motivación más, "Recuerde que la idea pueda que no sea tan original como quisiera, pero si la desarrolla en un guión interesante, puede lograr una película memorable. Nunca se avergüence de sus ideas, solo trate de ser sincero con lo que escriba y verá qué bien le va. ¡Éxito con sus historias!"