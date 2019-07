Cineastas invitan a sumarse al Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunas historias resultan mejor decirlas en corto y la gran fiesta de la cinematografía nacional ha iniciado.

Y es que una vez más el diario de mayor influencia en el país ha reafirmado su compromiso cultural al invitar a quienes estén interesados a que participen en el VIII Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO.

El festival que además de realizar las exhibiciones de cortos tanto del talento nacional como internacional –gracias a su alianza con otros festivales-, es un espacio que dedica gran parte de su jornada a otras actividades que incluyen conversatorios, máster class, talleres y exhibiciones de cortos de grandes personalidades.

“El Festival se ha convertido en la plataforma perfecta para que los creadores de contenido puedan exponer su trabajo a una cantidad considerable de personas ya que abre las puertas para que muchas interesados puedan participar y borrar la idea de que ese rubro es únicamente para un pequeño grupo de personas” exprlicó el galardonado talento nacional en 2018 Víctor Aguilar.

Es así como en 2019 uno de los objetivos de esta nueva edición consiste en brindar, superar y ampliar la cartera de oportunidades para los talentos oriundos de diferentes partes del territorio nacional ya que según Aguilar “el simple hecho de participar es mérito para considerarse ganador”.

La convocatoria ya está abierta y desde el pasado 18 de junio hasta el 26 de agosto, los cinestas podrán enviar sus trabajos en las categorías de ficción y documental, para lograr hacer de este espacio en más allá de una oportunidad un aprendizaje en la búsqueda, compromiso y fomento por los espacios culturales.

“Invito a todos a que participen, no se queden con las ganas de haberlo hecho, si clasificas entonces vívalo y disfrútelo como nunca porque a aprenderá, si no llegara a clasificar no pasa nada, mejore y vuélvalo a intentar, el festival es anual y atrévase a darlo todo” expresó Aguilar.

Por su parte, William Reyes cineasta ganador en el 2018 con su cortometraje “Victoria” considera que el insigne espacio es una de las plataformas más importantes del cine en Honduras debido a que logra traspasar fronteras.

“En mi experiencia personal estar en La Habana me ayudó a crear contactos que son importantes en mi desarrollo como cineasta, y deseo invitar a todos aquellos que tienen la idea de un filme a que la desarrollen y que participen en este festival que da tantas oportunidades, recuerden que no se trata de la cámara sino de la historia a relatar” expresó Reyes.