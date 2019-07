Los premios que trae este año el Festival de Cortos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Festival Internacional de Cortometrajes de diario EL HERALDO siempre viene acompañado de importantes premios y reconocimientos para los productos más destacados y este año no es la excepción.



En su octava edición, la recepción de cortos que inició el martes 18 de junio y finaliza el lunes 26 de agosto, prepara grandes sorpresas para sus proyectos sobresalientes. Entérese de las categorías y los premios que entregará el Festival en su tradicional gala de premiaciones que tendrá lugar el sábado 19 de octubre en Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya.



-Mejor cortometraje: Taller de Dirección de Cine con todos los gastos pagados, valorado en 2,500 dólares/ Voucher de alquiler de equipo cinematográfico por 3,000 dólares en Film Honduras / Estatuilla. Participación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México y en el Festival de Cine Ícaro de Guatemala.



-Mejor cortometraje latinoamericano: Premio de 1,000.00 dólares/ Certificado digital.

-Mejor historia/guión: Curso de Level 7 Studios / Estatuilla.

-Nuevos directores: Cámara de última generación 4K / Curso de Level 7 Studios / Estatuilla

-Mejor edición: Software de edición y video con sus respectivas licencias / Curso de Level 7 Studios / Estatuilla.

-Mejor cinematografía: Monitor grabador de audio y video HD / Voucher de alquiler de equipo cinematográfico por 1,000 dólares de Film Honduras / Curso de Level 7 Studios / Estatuilla.

-Mejor cortometraje documental: Participación en el Festival Internacional del Nuevo Cine de Cuba/ Curso de Level 7 Studios / Estatuilla.

-Mejor director: Voucher de alquiler de equipo cinematográfico por 2,000 dólares de Film Honduras/Estatuilla

-Mejor actriz: Estatuilla.

-Mejor actor: Estatuilla.

-Mejor edición de sonido: Micrófono boom/Estatuilla.

-Mejor diseño de arte: Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.



Es importante que sepa

Todas las obras, hayan sido o no seleccionadas, no se devolverán y pasarán a formar parte de la videoteca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, donde se administrarán estos recursos para la realización de funciones especiales y muestras itinerantes en ámbitos nacionales o internacionales que se interesen por el material y su exhibición, así como actividades de Grupo OPSA.



El autor de la obra no podrá realizar ningún reclamo o exigir compensación alguna por el uso de la misma por parte del festival.