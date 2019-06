Ocho años Del festival de cortos ocho grandes logros que cumplimos

Los cortometrajes, que tendrán un mínimo de duración de tres minutos y no deberán exceder los diez minutos, serán inscritos en la plataforma FilmFreeway.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ocho años de ser la plataforma por excelencia del cine en Honduras. Este año EL HERALDO abre una nueva convocatoria y lo hacemos presentando ocho logros que la gran fiesta del cine hondureño ha aportado en todo este tiempo.



Desde ser una plataforma para la exhibición hasta nuestras importantes alianzas con otros festivales del mundo, el legado del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO avanza año con año.



Para este 2019 la convocatoria ya está abierta desde el 18 de junio hasta el 26 de agosto. En esta ocasión, los cineastas de Honduras y Latinoamérica podrán enviar sus trabajos en las categorías de ficción y documental.



Los cortometrajes deberán tener un mínimo de duración de tres minutos y no deberán exceder los diez minutos, estos serán inscritos en la plataforma FilmFreeway. No se aceptarán cortometrajes en físico en las oficinas de EL HERALDO. Vale resaltar que la inscripción es totalmente gratuita.



El festival se realizará de 14 al 19 de octubre con una serie de actividades que incluyen talleres, exhibiciones y conversatorios.



Patrocinadores se suman

No podemos cerrar esta lista de logros sin mencionar el importante respaldo de nuestros patrocinadores que desde el primer año han dicho presente a la gran fiesta del cine hondureño.





El Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO se realiza gracias al patrocinio de importantes entes que creyeron en el proyecto desde su inicio allá por 2012.





Este VIII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO se realiza gracias al patrocinio del Gobierno de la República, Embajada de China (Taiwán), Hotel Honduras Maya, Copa Airlines, Cocatel-Sony, Cinemark, Film Honduras y go tv, y cuenta con el apoyo de la Embajada de España; el Centro Cultural de España en Tegucigalpa; la Embajada de Cuba; el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba; el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México; y el Festival de Cine Ícaro Internacional.





Importantes premios son entregados la noche de la ceremonia a los trabajos cinematográficos más destacados de la edición.







Reconocimientos

Mejor cortometraje: Taller de dirección de cine con todos los gastos pagados, valorado en 2,500 dólares/Váucher de alquiler de equipo cinematográfico por 3,000 dólares en Film Honduras/Estatuilla. Participación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, y en el Festival de Cine Ícaro de Guatemala.

Mejor cortometraje latinoamericano: Premio de 1,000 dólares/Certificado digital.

Mejor historia/guión: Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.

Nuevos directores: Cámara de última generación 4K/Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.

Mejor edición: Software de edición y video con sus respectivas licencias/Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.

Mejor cinematografía: Monitor grabador de audio y video HD/Váucher de alquiler de equipo cinematográfico por 1,000 dólares de Film Honduras/Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.

Mejor cortometraje documental: Participación en el Festival Internacional del Nuevo Cine de Cuba/Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.

Mejor director: Váucher de alquiler de equipo cinematográfico por 2,000 dólares de Film Honduras/Estatuilla.

Mejor actriz: Estatuilla

Mejor actor: Estatuilla

Mejor edición de sonido: Micrófono boom/Estatuilla.

Mejor diseño de arte: Curso de Level 7 Studios/Estatuilla.