Talentos que exaltaron la labor de los directores en el VI Festival de Cortos EL HERALDO

“Un actor que cree que no ocupa ser dirigido, está perdido”, así de enfático fue Mario López Urquía, el actor que cautivó con sus dos papeles en el VI Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO.



Así como él, Mariela Zavala y David Ramos recibieron sendos reconocimientos por sus actuaciones en la gran fiesta del cine que se celebró a inicios de noviembre.



Fabricio Banegas y el dúo integrado por Julio Méndez y Kevin Roque fueron los directores que pulieron los papeles que interpretaron los actores y que obtuvieron la aprobación del jurado entre las actuaciones de los 10 cortos de ficción que fueron parte de la Selección Oficial 2017.

Conmovido subió Mario López Urquía al recibir su premio con una humildad que fue aún más evidente durante la entrevista, donde contó que su profesión por 31 años fue la de piloto, labor que alternaba en sus momentos libres con la de actor, un oficio que le apasionó y que inició sobre la tablas del Teatro Nacional Manuel Bonilla (TNMB).



El actor dice que de músico, poeta, “actor” y locos, todos tenemos un poco, y él es el ejemplo.



El expiloto se robó el corazón de la gente con su papel en “Los ojos de un pasado olvidado”, dirigido por Manlio Molina, aunque fue su interpretación en “Propósito”, de Fabricio Banegas, la que le hizo ganar el premio a Mejor actor, una categoría compartida con su compañero de reparto David Ramos, una joven promesa de la actuación hondureña que ya había dado muestras de su talento en la película “Cipotes”.



Mariela Zavala se vio sorprendida la noche de la gala al recibir un reconocimiento como Mejor actriz por su papel en el corto “Lid”, dirigido por Julio Méndez y Kevin Roque.



Zavala tiene una experiencia de 25 años en el teatro y ha hecho algunas participaciones en cortometrajes.



Ella, al igual que López Urquía, considera que es el director quien le transmite al actor el carácter y la profundidad de su personaje.



Mario lópez urquía, el expiloto apasionado por la actuación

Con 79 años recuerda con pasión sus tiempos de piloto de avión en la desaparecida aerolínea TAN-SAHSA.



“Nací para ser piloto”, dice, aunque sin que él lo diga creo que también nació para ser actor. Hace muchos años, quizá 30 (él no recuerda la fecha exacta), Juan Manuel Gálvez hijo lo invitó a participar en la obra de teatro “Gigi”, que se presentaría en el Teatro Nacional Manuel Bonilla (TNMB), ahí hizo el papel de Gastón, una decisión que lo llevó de la mano a otras obras de teatro y también películas.

El actor también trabajó en radio en 1960, y entre volar y actuar pasaron los años, y ahora que ya no pilotea un avión, tiene tiempo de sobra para saborear más su pasión por la actuación.



Algunos de sus trabajos en el cine son “Cuentos y leyendas de Honduras”, “El ángel del valle” y en 2018 lo podremos ver en “Trapos sucios”, una coproducción entre Honduras y El Salvador.



Para López Urquía, que “Propósito” haya ganado importantes premios en el Festival de Cortos EL HERALDO, incluyendo el de Mejor actor para él y David Ramos, es una alegría, y más por Fabricio Banegas y Manlio Molina, “porque vi sus esfuerzos al realizar el trabajo”, dice.



El actor recibió el premio con humildad porque, aunque tiene trayectoria, dice que no se siente actor, que simplemente es algo que disfruta hacer pero que no ha recibido formación al respecto. Pero aquí recordamos lo del inicio, él nació para serlo.

López Urquía agradece el apoyo que siempre le ha dado toda su familia.



Mariela Zavala, la mujer que se resiste a la corrupción en “Lid”

El gusto de sus padres por el arte fue vital para que Mariela Zavala recibiera sus primeras clases de teatro cuando apenas tenía cuatro años.



Su primera maestra fue Merceditas Agurcia, pero ella considera que su carrera inició profesionalmente cuando tenía 20 años, por lo que son 25 los que avalan su trayectoria en el teatro nacional.



Su primer cortometraje lo hizo a los 23 años, bajo la dirección de Tito Estrada. A los 28 trabajó con Francisco Andino en la serie de TV “Historia de fiscales”, donde interpretó personajes principales.



También fue directora de actores en dos películas dirigidas por Francisco Andino y Javier Suazo. James Joint también la dirigió como actriz en otro corto.



“A mí el cine siempre me ha llamado la atención”, dice Zavala, y destacó que eligió bien al aceptar la invitación de los directores de “Lid” para protagonizar el corto.



“Los directores y actores tenemos que trabajar en conjunto y estos chicos realmente supieron hacerme sentir segura”, señala la actriz, y agrega que “fue un trabajo muy bonito, respetuoso, lleno de búsqueda.



Soy actriz de teatro, he hecho cosas ante las cámaras, pero mi comunicación debía ser cercana para sentirnos bien con el trabajo”.

Para la artista, la actuación es un asunto muy riguroso que ella disfruta y sufre casi a partes iguales.



Una joven promesa de la actuación en Honduras

Quizá David Ramos nunca había pensado en ser actor, pero su cuñada Flor Serrano, que es actriz y periodista, despertó en él la chispa del interés, o quizá curiosidad.

Serrano lo animó a hacer casting para la película “Cipotes” y fue seleccionado para interpretar el papel de un chico tartamudo.



Esa primera experiencia lo llevó hasta “Propósito”, el cortometraje de Fabricio Banegas que le valió al joven el premio a Mejor actor.



Y aunque no estuvo en la gala de premiación, dice que “me sentí bien al ser ganador, nunca había experimentando algo así”.



En la historia, él interpreta a un adolescente que casi fue víctima del tráfico de órganos.



El joven de 16 años le agradece a los directores Boris Lara, Fabricio Banegas y Manlio Molina la oportunidad de aprender de ellos en esta disciplina con tantas exigencias.