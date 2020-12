Las enfermedades que acechan a los albergados por Eta y Iota en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El impacto del paso de Eta y Iota es perjudicial en la salud del ser humano ya que la exposición a condiciones insalubres pasa factura y deja propensos a enfermedades a muchos de los afectados. La falta de higiene, el andar en agua contaminada y el hacinamiento en los albergues hacen que los damnificados corran riesgos de contagiarse de cualquier padecimiento.

Según lo apuntó el médico Jhoan Sánchez, en los centros de refugio las condiciones sanitarias no son las mejores ya que no hay agua potable, muchas personas conviven en un solo sitio y no se tienen las medidas de bioseguridad, además esos lugares son un foco de contaminación de cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa o bien de covid-19, que recalcó que en estos momentos está más latente.

Según el experto en la salud, algunas de las enfermedades que pueden desarrollarse en consecuencia a la situación inhóspita a la que se enfrentan los damnificados son:

Enfermedades respiratorias

Otitis

Es una inflamación del oído causada, generalmente, por una infección provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. Es más común en los niños de 3 años, después de las infecciones virales de las vías respiratorias altas.

Para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad, los especialistas recomiendan lavarse las manos con frecuencia y no abusar de los antibióticos, aunque el tratamiento de esta enfermedad es mediante estos mismos por un periodo prudencial definido por un experto.

Este padecimiento es más común en niños muy pequeños donde se manifiesta como otitis media.

Rinofaringitis

Es una afección inflamatoria de la zona superior de la faringe (rinofaringe), a la que se asocia de forma variable una afectación nasal. Se transmite de persona a persona a través de gotitas de secreciones respiratorias que se lanzan al ambiente al toser y al estornudar.

La mejor forma de prevenirla es cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o estornuda, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar acercarse a personas que estén enfermas, tratar de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca con las manos.

Como enfermedad viral, la rinofaringitis se transmite de una manera similar al covid-19.



Enfermedades en la piel

Hongos en cualquier parte del cuerpo: son microorganismos que pueden causar diferentes patologías de la piel. Los hongos están siempre presentes en la dermis y en la epidermis, y normalmente no provocan daños en el organismo si este último consigue protegerse de forma autónoma y prevenir su evolución. Su principal causa es la falta de higiene.



Se recomienda secarse con cuidado después de lavarse y no entrar en contacto con objetos personales ajenos o sucios.

El hongo es quizás la enfermedad más común en los albergues debido a que la gente estuvo sobre agua contaminada y no tuvo una buena higiene posteriormente.



Escabiosis

La sarna, conocida en términos médicos como escabiosis, corresponde a la infestación parasitaria de la piel, frecuente en lactantes, niños y adultos, causada por el Sarcoptes Scabiei, un ácaro conocido desde hace mucho tiempo.

Se transmite por contacto directo estrecho con individuos infectados, generalmente en lugares donde conviven varias personas. Se contagia fácilmente en guarderías y hogares de cuidado diario, colegios, cuarteles, albergues, etc. Frente a ella lo ideal es no tener contacto cercano con personas infectadas, aunque no tengan comezón.

La escabiosis se transmite de una manera muy fácil y de la misma manera se cura, aún así no es recomendable descuidarlo.



Padecimientos a causa del hacinamiento

Piojos

Los repulsivos insectos que miden entre dos y tres milímetros, pueden aparecer en el cabello de la cabeza, las cejas o las pestañas. Una vez asentados, sobreviven alimentándose de sangre que extraen del cuero cabelludo.

Se producen por el contagio a través de persona a persona, ya sea por contacto directo o por compartir objetos de aseo personal como cepillos, peines o toallas.

Los piojos en los seres humanos es otra de las patologías más usuales en este tipo de hacinamientos ya que las condiciones higiénicas no son las mejores y se transmiten de manera fácil.



Enfermedades virales

Conjuntivitis

La conjuntivitis es una irritación o inflamación de la conjuntiva que cubre la parte blanca del globo ocular.Puede ser ocasionada por alergias o una infección bacteriana o viral.

Puede ser extremadamente contagiosa. sobre todo en espacios como los albergues y se transmite por el contacto con las secreciones oculares de una persona infectada.

La conjuntivitis es una de las enfermedades que se puede evitar su contagio siempre y cuando se mantenga alejada de la persona que lo está padeciendo.



Hepatitis A

Es la enfermedad infecciosa que más comúnmente produce hepatitis aguda en el mundo y es causada por el virus de la hepatitis A. Las principales causas que pueden provocar el contagio son:

Comer o beber alimentos contaminados por heces con el virus. Las frutas, las verduras, los mariscos, el hielo y el agua mal procesados son fuentes comunes del virus de la hepatitis A, además, el contacto con las heces o la sangre de un enfermo con la afección.

Según la OMS, la manera de prevenir la hepatitis es: mejorar el saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la vacunación.

Este tipo de hepatitis, requiere un análisis de laboratorio o estudios por imágenes para diagnosticar dicha enfermedad.



Fiebre tifoidea

Es una enfermedad bacteriana que se transmite por la comida y el agua contaminadas, o el contacto cercano. La causa de la fiebre tifoidea es la infección por la bacteria Salmonella typhi, este padecimiento se transmite vía oral.

Al igual que la hepatitis, se transmite mediante el agua o alimentos que están contaminados, cuando es grave se necesita atención de emergencia.



Gastroenteritis

Es una infección o inflamación del revestimiento interno (mucosa) del estómago y el intestino delgado que puede estar causada por agentes infecciosos (virus, bacterias, parásitos), toxinas químicas y fármacos.

Se puede producir por tres tipos de microorganismos: virus, parásitos y bacterias. Estos organismos, presentes en las heces de un infectado, pueden contaminar alimentos y bebidas o también se puede transmitir de una persona a otra por contacto directo.

La gastroenteritis se transmite de manera fácil y sus síntomas son variados en todo el cuerpo, pero lo más fuerte es dolor abdominal, cólicos, diarrea, indigestión, deshidratación y pérdida de peso.



Contagios de covid-19

Desde la habilitación de los albergues, las personas fueron internadas sin medidas de bioseguridad, hay probabilidades que hayan casos positivos y que las demás personas se contagien si no se aíslan de manera inmediata. En el albergue, es muy difícil tomar el distanciamiento con las personas si todas conviven en el mismo lugar, utilizan el mismo baño y frecuentan los mismos lugares.

Algo que se ha olvidado luego del paso de los huracanes ha sido el covid-19. En los centros de acopio las personas no tienen las medidas de bioseguridad y se podrían disparar los contagios.



Ante todas estas enfermedades, lo ideal es evitar y prevenir contagiarse de cualquiera. Lo más importante que debe tener presente el albergado y los afectados tiene que ser la higiene y luego evitar estar en contacto directo con personas que tengan algún padecimiento.

El médico Sánchez sugirió que lo idóneo para controlar un brote de cualquier enfermedad dentro de los centros de acopio es tener un grupo de doctores asignados a cada uno donde se estén monitoreando a cada uno de los refugiados.