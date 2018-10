Cooperativa ELGA fomenta las buenas prácticas ambientales

CHOLUTECA, HONDURAS.- La Cooperativa ELGA se sumó a la formación ambiental de los alumnos de los cinco centros educativos que conforman el proyecto de Escuelas Amigables con el Ambiente en la región sur del país.



La institución financiera, que es uno de los patrocinadores de la iniciativa de EL HERALDO, permitió que los estudiantes se informaran sobre las prácticas ambientales que las empresas agroindustriales de la zona están implementando para reducir la contaminación ambiental.



Personal de la ELGA trasladó a los jóvenes hasta el plantel de oficinas del ingenio azucarero La Grecia, miembro del Grupo Pantaleón, donde los chicos conocieron sobre el proceso de cultivo, producción y extracción del azúcar, al menos en videos, ya que debido a las rigurosas medidas de seguridad en el ingenio, los niños no pueden ingresar al plantel central.



No poder ingresar al ingenio no disminuyó el interés de los escolares en conocer sobre los procedimientos que cumple una de las empresas más grandes de la zona.



Carolina Molina, jefa de filial de Cooperativa ELGA en Choluteca, explicó que decidieron mostrarle a los estudiantes las acciones ambientales que está realizando la empresa con el fin de que comprendan que cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos los hondureños.



“Para nosotros es vital contribuir para crear esa conciencia ambiental que todos debemos tener, pero también es importante resaltar el trabajo que realizan diferentes organizaciones para la protección de nuestros recursos, tal y como lo realiza La Grecia”, dijo la entrevistada.



Cambios sustanciales

¿Cómo se siembra la caña?, ¿por qué queman la caña cuando la están cortando? y ¿con qué agua riegan los cultivos? son algunas de las consultas que los niños hicieron al encargado de gestión ambiental de La Grecia, José Carbajal.



“Son preguntas que a diario nos hacen los adultos, pero nos sorprende cómo los niños manejan los temas ambientales y eso es bueno, porque se está creando conciencia desde pequeños”, manifestó Carbajal.



El corte y recolección de más de un 65 por ciento del total de área sembrada con caña, a través de una máquina especializada, permite al ingeniero reducir las quemas, la captación de agua a través de cosechadoras y el tratamiento de las mismas permite al ingenio contar con el líquido para regar sus sembradillos.



Norma Rosales, directora del CEB Proto Esteban Guillén, agradeció a la Cooperativa ELGA la oportunidad de conocer las medidas ambientales que se implementan en la región.



“Es bueno saber que no solo los centros educativos nos estamos esforzando en cuidar el ambiente, sino también las grandes empresas de la localidad”, dijo.