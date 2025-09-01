Eliseo Castro promete escuelas técnicas y parques industriales para la capital

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato liberal a la alcaldía capitalina, Eliseo Castro, aseguró durante un acto proselitista que impulsará la transformación de la capital en un polo industrial para atraer inversión extranjera y generar empleo.

Entre sus principales propuestas destacan la construcción de parques industriales para atraer inversión extranjera y la creación de una escuela de capacitación técnica para jóvenes.

“Fundaré como próximo alcalde una escuela de capacitación técnica para que nuestra juventud se prepare y pueda llegar a cada parque industrial con su respectivo título especializado”, afirmó Castro, al destacar que Tegucigalpa también puede competir con ciudades como San Pedro Sula o Choloma en materia de industrialización.

El dirigente liberal reconoció que la falta de empleo, la inseguridad y la escasa inversión extranjera son problemas que limitan el crecimiento de la capital.

Sin embargo, aseguró que “la esperanza nunca se terminó”, señalando que el reto es recuperar la confianza de los inversionistas y enfrentar la extorsión.

Castro sumó un mensaje de agradecimiento por el respaldo recibido en barrios y colonias de la capital: "Junto con nuestro candidato presidencial Salvador Nasralla, favorito para ganar la presidencia el 30 de noviembre, estamos llegando a las entrañas del pueblo capitalino, cada barrio, cada colonia, cada aldea y caserío".

Añadió que este acompañamiento lo compromete aún más en su aspiración municipal.

“Ya estoy ocupando la primera posición como favorito para ese cargo y es digno de agradecérselo tanto al liberalismo como a los ciudadanos independientes e incluso muchas personas de otros partidos que hoy nos han ofrecido su respaldo”, dijo.